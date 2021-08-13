Губернатор Игорь Руденя обратился к ветеранам Тверской области в день 78-ой годовщины победы в Курской битве

23 августа – День воинской славы России. Именно в этот день 78 лет назад в 1943 году произошёл разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Губернатор Игорь Руденя обратился к ветеранам Верхневолжья, внесшим вклад в исход сражения.

«Победа в этом сражении знаменовала завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне, после которого Красная Армия вела только наступательные стратегические операции. В этот День воинской славы России мы отдаем дань глубокого уважения подвигу солдат и офицеров, которые завоевали Великую Победу. Примите слова искренней признательности за Ваши доблесть и мужество при защите Отечества», – отметил Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области проживают семь ветеранов - участников Курской битвы. Это Спартак Андреевич Сычёв, который является председателем Совета ветеранов Курской битвы, Фёдор Иванович Бирюков, Евгений Петрович Дурасов, Екатерина Ивановна Дьяченко, Тамара Ефимовна Кузнецова, Рахиль Рафаиловна Фертман, Григорий Лазаревич Голинский.

Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны, которое проходило на всей линии фронта между Орлом и Белгородом протяженностью 300 км с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа Красной Армии в Курской битве ознаменовала окончательный переход стратегической инициативы к советским войскам.

Пресс-служба Правительства Тверской области