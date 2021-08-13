Поручение Игоря Рудени по расширенной диспансеризации переболевших ковидом пациентов вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с поручением ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 18 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрена санитарно-эпидемиологическая обстановка в тверском регионе, вопросы, связанные с проведением вакцинации, лечением пациентов и их диспансеризацией.

Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекать при необходимости к этой работе мобильные бригады. В том числе внимание необходимо уделить психологической реабилитации пациентов, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии людей.

Сейчас реабилитация проводится в Областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания.

Специалисты отмечают, что одной из самых действенных мер против распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.