Предприятия Верхневолжья могут подтвердить свою высокую социальную эффективность на всероссийском конкурсе

В Тверской области идет прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Для предприятий Верхневолжья это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике. В свою очередь бизнес должен быть социально ответственным», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Прием документов на участие в региональном этапе конкурса ведет Главное управление по труду и занятости населения Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, каб. 412 до 15 октября 2021 года.

Документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей». Логин и пароль для входа в программный комплекс получаются путем направления заявки на главной странице информационной системы («Добавить заявку»).

Информация о конкурсе, заявочной кампании размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, ее можно уточнить также по телефону (4822) 49‑46‑57.

Пресс-служба Правительства Тверской области