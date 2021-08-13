В августе мобильные бригады врачей осмотрят детей из 3 районов Тверской области

В августе врачи детской областной клинической больницы окажут консультативную медицинскую помощь детскому населению из трех районов Тверской области. Выезды формируются в соответствии с потребностями жителей.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

23 августа мобильная бригада врачей детской областной клинической больницы в составе аллерголога, невролога и офтальмолога проведет осмотр детей Оленинского муниципального округа. Он будет проходить в детской поликлинике Оленинской центральной районной больницы с 10:00 до 14:00.

27 августа мобильная бригада врачей посетит Осташковский городской округ. Ортопед-травматолог, кардиолог и эндокринолог будут работать с 10:00 до 14:00 на базе Осташковской ЦРБ в помещении детской поликлиники.

25 августа эндокринолог, офтальмолог и невролог с 10:00 до 14:00 будут принимать юных пациентов в детской поликлинике Молоковской ЦРБ. Ранее просьба организовать такой прием поступила из Молоковского района к руководителю волонтерского центра «МыВместе» Юлии Сарановой. После передачи обращения на региональный уровень было принято решение о проведении выездного приема.

Также в Тверской области действуют мобильные бригады, которые обслуживают взрослое население. В их составе работают специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области