Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 50 623 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 204 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 356 955 человек, за последние сутки – 675 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 961 481, в том числе за последние сутки их проведено 2485.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 58 829 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 498 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 19 998

Конаковский район 4501

Ржев 3178

Вышневолоцкий городской округ 2684

Калининский район 2555

Кимры 2106

Торжок 1999

Кашинский городской округ 1560

Калязинский район 1289

Бежецкий район 1273

Старицкий район 1266

Бологовский район 1256

Осташковский городской округ 1232

Лихославльский район 1097

Нелидовский городской округ 1090

Торопецкий район 848

Максатихинский район 832

Западнодвинский муниципальный округ 820

Весьегонский муниципальный округ 810

Оленинский муниципальный округ 689

Торжокский район 635

Рамешковский район 605

Кувшиновский район 602

Андреапольский муниципальный округ 584

Зубцовский район 529

Спировский район 472

Ржевский район 461

Кимрский район 415

Селижаровский муниципальный округ 412

Сонковский район 409

ЗАТО Озёрный 371

Кесовогорский район 355

Краснохолмский муниципальный округ 306

Бельский район 292

Фировский район 290

Сандовский муниципальный округ 239

Пеновский муниципальный округ 208

Лесной муниципальный округ 198

Молоковский район 174

Жарковский район 157

Удомельский городской округ 32

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области