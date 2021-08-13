Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 августа 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 50 623 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 204 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 356 955 человек, за последние сутки – 675 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 961 481, в том числе за последние сутки их проведено 2485.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 58 829 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 498 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 19 998
Конаковский район 4501
Ржев 3178
Вышневолоцкий городской округ 2684
Калининский район 2555
Кимры 2106
Торжок 1999
Кашинский городской округ 1560
Калязинский район 1289
Бежецкий район 1273
Старицкий район 1266
Бологовский район 1256
Осташковский городской округ 1232
Лихославльский район 1097
Нелидовский городской округ 1090
Торопецкий район 848
Максатихинский район 832
Западнодвинский муниципальный округ 820
Весьегонский муниципальный округ 810
Оленинский муниципальный округ 689
Торжокский район 635
Рамешковский район 605
Кувшиновский район 602
Андреапольский муниципальный округ 584
Зубцовский район 529
Спировский район 472
Ржевский район 461
Кимрский район 415
Селижаровский муниципальный округ 412
Сонковский район 409
ЗАТО Озёрный 371
Кесовогорский район 355
Краснохолмский муниципальный округ 306
Бельский район 292
Фировский район 290
Сандовский муниципальный округ 239
Пеновский муниципальный округ 208
Лесной муниципальный округ 198
Молоковский район 174
Жарковский район 157
Удомельский городской округ 32
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области