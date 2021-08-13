Игорь Руденя: Государственный флаг Российской Федерации является символом сильной державы

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В обращении к жителям Тверской области по случаю праздничной даты Губернатор Игорь Руденя отметил - этот праздник объединяет граждан разных поколений страны – всех, кто беззаветно любит Отечество, испытывает чувство особой гордости, когда российский триколор поднимается в честь научных открытий и спортивных побед, ратных подвигов и трудовых достижений нашей страны.

«Государственный флаг напоминает о тысячелетней истории нашей Родины, является символом сильной державы, которая твердо отстаивает свои интересы, пользуется высоким авторитетом в мире. Жители Верхневолжья всегда преданно служили России. И сегодня мы живем и трудимся на тверской земле для того, чтобы наш край и страна развивались и становились сильнее, чтобы дети и внуки так же, как и мы, гордились Отечеством, хранили нравственные и духовные ценности нашего народа, достигали новых успехов во имя великой России», - подчеркнул Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 20 августа, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 37 жителям Верхневолжья, шести школьникам из Твери, Сонковского района и Ржева - паспорта гражданина Российской Федерации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Валерий Бойков концертмейстер Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова.

Указом Президента России медали «За спасение погибавших» удостоены Елизавета Шестова (Вышневолоцкий городской округ), Александр Недоступов (Фировский район), Тимофей Цветков (Весьегонский муниципальный округ), Виталий Кравчук (Калининский район).

Почётного звания «Заслуженный врач РФ» удостоена врач Старицкой ЦРБ Валентина Головко, звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено режиссёру ВГТРК «Тверь» Вячеславу Милюкову.

Благодарность Президента РФ объявлена водителю погрузчика филиала «Вышний Волочек» акционерного общества «Мостотрест-сервис» Александру Якимову.

Почётного знака Тверской области «Слава Отца» удостоен Игорь Верпаковский из Западнодвинского муниципального округа – отец 11 сыновей и 2 дочерей, знак «Слава Матери» вручён Евгении Дудиной из Твери, которая вместе с супругом воспитывает 5 детей.

Заслуженные награды вручены также спортсменам, представлявшим Россию и Тверскую область на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио - Василисе Степановой, Александру Сергееву, Артёму Кузахметову, Дарье Клишиной.

Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены представители здравоохранения, строительства, промышленности, сельского хозяйства, сфер культуры, спорта, социальной защиты, образования, муниципальные служащие, спасатели.

Пресс-служба Правительства Тверской области