В Завидово Тверской области проходят XXII Летние дипломатические игры

21 августа в комплексе отдыха «Завидово» - филиале ГлавУпДК при МИД России проходят XXII Летние Дипломатические игры. Традиционный спортивный праздник приурочен к столетию со дня образования Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Организаторов и участников мероприятия поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«В преддверии 100-летия со дня образования ГлавУпДК при МИД России в Завидово вновь собрались представители дипломатического сообщества, чтобы в спортивных состязаниях поддержать авторитет своих государств и напомнить о важности взаимопонимания. Пусть настроение недавних Олимпийских игр в Токио поддерживает вас на пути от старта до финиша», - отметил Игорь Руденя.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в России, сотрудники МИД России и ГлавУпДК, известные российские спортсмены.

Летние Дипломатические игры включают в себя соревнования по кроссу, футболу, волейболу, баскетболу, большому теннису, бильярду, рыбной ловле.

В программе спортивного праздника – детская анимация, мастер-классы, семейная эстафета, гастрономический фестиваль «Со вкусом гостеприимства».

Пресс-служба Правительства Тверской области