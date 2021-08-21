В Завидово Тверской области проходят XXII Летние дипломатические игры

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21 августа в комплексе отдыха «Завидово» - филиале ГлавУпДК при МИД России проходят XXII Летние Дипломатические игры. Традиционный спортивный праздник приурочен к столетию со дня образования Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Организаторов и участников мероприятия поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.
«В преддверии 100-летия со дня образования ГлавУпДК при МИД России в Завидово вновь собрались представители дипломатического сообщества, чтобы в спортивных состязаниях поддержать авторитет своих государств и напомнить о важности взаимопонимания. Пусть настроение недавних Олимпийских игр в Токио поддерживает вас на пути от старта до финиша», - отметил Игорь Руденя.
В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в России, сотрудники МИД России и ГлавУпДК, известные российские спортсмены.
Летние Дипломатические игры включают в себя соревнования по кроссу, футболу, волейболу, баскетболу, большому теннису, бильярду, рыбной ловле.
В программе спортивного праздника – детская анимация, мастер-классы, семейная эстафета, гастрономический фестиваль «Со вкусом гостеприимства».
Пресс-служба Правительства Тверской области