Губернатор Игорь Руденя: Тверская и Нижегородская области – надежные партнеры в общей работе по достижению национальных целей развития

21 августа 800-летие отмечает один из мегаполисов России – город Нижний Новгород. Обращение Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, жителям региона направил глава Верхневолжья Игорь Руденя.

«Древний город на берегах Волги и Оки – свидетель и участник важнейших событий российской истории, обладающий уникальным культурным и духовным наследием, выдающимся промышленным и производственным потенциалом. Сегодняшние успехи Нижнего Новгорода – это достойное продолжение славных традиций, заложенных многими поколениями настоящих тружеников. Уверен, что Тверская и Нижегородская области всегда будут надежными партнерами в общей работе по достижению национальных целей развития», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Нижний Новгород является одним из старейших городов России. Он был основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем на слиянии рек Волги и Оки. Поселение назвали Новгород Низовской земли, а уже позже название трансформировалось в Нижний Новгород.

В 1341 году создано Нижегородско-Суздальское великое княжество, и чуть позже Новгород стал его столицей. В XVI веке построен каменный кремль.

В 1612 году нижегородский земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский организовали народное ополчение для освобождения Москвы от поляков.

В ходе административно-территориальных реформ Петра I Нижний Новгород стал губернским городом. В 1834-41 годах сложился план застройки города, определивший его исторический облик.

С приходом советской власти Нижний Новгород стал важным промышленным центром, в 1930-е годы здесь построен Горьковский автомобильный завод.

В 1932 году город был переименован в Горький - в честь писателя, родившегося здесь. В 1990 году Нижнему Новгороду вернули историческое название.

В настоящее время Нижний Новгород является городом-миллионником, развитым промышленным и культурным центром России, в нем сохранились исторические памятники и достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области