Тверской государственный объединенный музей отмечает 155-летие

21 августа 155-летие с момента основания отмечает Тверской государственный объединенный музей. Губернатор Игорь Руденя в обращении к сотрудникам и ветеранам музея поблагодарил их за большой вклад в укрепление культуры Верхневолжья.

«С первых дней работы музей взял на себя важнейшую задачу сохранения исторической памяти и культурного наследия, патриотического воспитания новых поколений. На высоком уровне исполняя эту ответственную миссию, ТГОМ стал крупнейшим в России музейным объединением и по праву гордится огромной коллекцией уникальных экспонатов», – отметил Игорь Руденя.

В преддверии юбилейной даты филиал учреждения – Музей тверского быта – посетили Губернатор Игорь Руденя и советник Президента России Владимир Васильев.

В этом году в музее завершилась реставрация, в рамках которой был проведен ремонт главного дома усадьбы и каретного двора. Проведение работ позволило открыть для посещения 11 выставочных залов, где представлены 800 предметов быта жителей тверского края XVI - начала ХХ веков. В залах установлено современное выставочное оборудование. Профессиональный экспозиционный свет в здании делали специалисты, обеспечивающие художественное освещение залов Эрмитажа.

В день 155-летия Тверского государственного объединенного музея в Музее тверского быта действует уникальная акция – 21 августа каждый десятый посетитель выставочного пространства может посетить музей бесплатно.

В октябре 2021 года в Верхневолжье пройдет конференция «Тверской музей: история, события, перспективы», приуроченная к юбилейной дате. Ее участниками станут руководители региональных музеев России, представители Министерства культуры РФ, Государственного исторического музея, Российского государственного гуманитарного университета, ведущие специалисты страны в области музейного дела.

Тверской государственный объединенный музей был открыт в 1866 году по инициативе губернского статистического комитета. Первоначально он был историко-археологическим. Начиная с 1917 года музей - богатейшее провинциальное хранилище материалов древности. В настоящее время он является головным музеем крупнейшего в России объединения, в составе которого входят 31 филиал в 27 муниципальных районах и округах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области