В Тверской области освободили от налогообложения денежные призы и подарки для победителей конкурсов «Семья года» и «Лучшее семейное подворье»

Денежная премия, которая выплачивается победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», не будет облагаться налогами. Также от налогообложения освободят стоимость призов победителям и призёрам конкурса «Лучшее семейное подворье». Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 20 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

С 2020 года в Верхневолжье решением главы региона победителям регионального этапа конкурса «Семья года» присуждается денежная премия в размере 100 тыс. рублей. Конкурс проводится по 5 номинациям - «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Победители регионального этапа представляют Тверскую область на Всероссийском этапе. В этом году молодая семья Снежковых из Лихославльского муниципального округа одержала победу на всероссийском конкурсе.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» был учрежден в 2020 году Правительством области в рамках национального проекта «Демография» в дополнение к комплексу мер поддержки семей Верхневолжья. Он призван рассказывать о достижениях многодетных семей региона в обустройстве собственного хозяйства.

По мнению Игоря Рудени, такие мероприятия – важная мера поддержки и популяризации института семьи в регионе.

В 2020 году участниками конкурса «Лучшее семейное подворье» стали 22 многодетные семьи Тверской области. В итоге победителем и обладателем пассажирского микроавтобуса CITROEN Space Tourer на восемь мест стала семья Ренца из Бологовского района. Второе место и автомобиль Lada Niva на пять мест получила семья Куликовых из Осташкова. За третье место семья Павловых из Удомельского городского округа награждена комплектом бытовой техники и инструментов.

Имена победителей и призеров областного конкурса в 2021 году станут известны в ноябре.

Пресс-служба Правительства Тверской области