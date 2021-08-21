Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 50 419 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 150 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 356 280 человек, за последние сутки – 1653 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 958 996, в том числе за последние сутки их проведено 3490.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 58 615 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 497 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 19 923

Конаковский район 4492

Ржев 3155

Вышневолоцкий городской округ 2681

Калининский район 2547

Кимры 2106

Торжок 1994

Кашинский городской округ 1549

Калязинский район 1289

Бежецкий район 1273

Старицкий район 1265

Бологовский район 1245

Осташковский городской округ 1222

Лихославльский район 1092

Нелидовский городской округ 1087

Торопецкий район 848

Максатихинский район 832

Западнодвинский муниципальный округ 815

Весьегонский муниципальный округ 810

Оленинский муниципальный округ 678

Торжокский район 632

Рамешковский район 605

Кувшиновский район 596

Андреапольский муниципальный округ 581

Зубцовский район 528

Спировский район 472

Ржевский район 459

Кимрский район 415

Сонковский район 408

Селижаровский муниципальный округ 405

ЗАТО Озёрный 371

Кесовогорский район 352

Краснохолмский муниципальный округ 306

Бельский район 290

Фировский район 290

Сандовский муниципальный округ 234

Пеновский муниципальный округ 207

Лесной муниципальный округ 198

Молоковский район 174

Жарковский район 157

Удомельский городской округ 32

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области