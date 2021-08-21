Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 50 419 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 150 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 356 280 человек, за последние сутки – 1653 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 958 996, в том числе за последние сутки их проведено 3490.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 58 615 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 497 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 19 923
Конаковский район 4492
Ржев 3155
Вышневолоцкий городской округ 2681
Калининский район 2547
Кимры 2106
Торжок 1994
Кашинский городской округ 1549
Калязинский район 1289
Бежецкий район 1273
Старицкий район 1265
Бологовский район 1245
Осташковский городской округ 1222
Лихославльский район 1092
Нелидовский городской округ 1087
Торопецкий район 848
Максатихинский район 832
Западнодвинский муниципальный округ 815
Весьегонский муниципальный округ 810
Оленинский муниципальный округ 678
Торжокский район 632
Рамешковский район 605
Кувшиновский район 596
Андреапольский муниципальный округ 581
Зубцовский район 528
Спировский район 472
Ржевский район 459
Кимрский район 415
Сонковский район 408
Селижаровский муниципальный округ 405
ЗАТО Озёрный 371
Кесовогорский район 352
Краснохолмский муниципальный округ 306
Бельский район 290
Фировский район 290
Сандовский муниципальный округ 234
Пеновский муниципальный округ 207
Лесной муниципальный округ 198
Молоковский район 174
Жарковский район 157
Удомельский городской округ 32
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области