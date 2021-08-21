Игорь Руденя: жители ЗАТО Солнечный выпускают уникальную продукцию для военно-промышленного комплекса России

21 августа в ЗАТО Солнечный отмечают День посёлка. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей территории за труд на благо России и Тверской области.

«У вашего муниципалитета особая судьба, связанная с развитием ракетно-космической отрасли, укреплением обороноспособности нашего Отечества. Залогом развития Солнечного, его успехов является труд нескольких поколений талантливых ученых, инженеров, рабочих. И сегодня здесь живут и трудятся профессионалы высокого уровня, которые достойно решают масштабные задачи по разработке и выпуску уникальной продукции для военно-промышленного комплекса России и других отраслей экономики», – отметил в обращении к жителям Игорь Руденя.

Посёлок Солнечный был образован в 1927 году. Приказом Министра вооружения СССР в 1946 году был создан филиал №1 головного института по реактивному вооружению НИИ-88 (ныне – завод «Звезда»). В 1958 году предприятие полностью меняет профиль производства и первым в стране переходит на изготовление высокоточных приборов для систем наведения баллистических ракет наземного и морского базирования, ракет космического назначения.

В закрытое административно-территориальное образование посёлок Солнечный был преобразован в 1995 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области