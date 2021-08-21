Город воинской доблести Зубцов отмечает 805-летие своего основания

21 августа отмечается 805 лет основания города воинской доблести Зубцова. Губернатор Игорь Руденя в своем обращении к местным жителям отметил - на протяжении столетий город играл важную роль в укреплении Российского государства, был участником многих героических событий, надежным форпостом Отечества.

«Сегодня вы бережно храните ратные и трудовые традиции, содействуете решению актуальных социально-экономических задач родного края. В Зубцовском районе внедряются проекты по модернизации общественного транспорта, ремонту дорожной сети, благоустройству территорий, особое внимание уделяется развитию экономики и созданию новых рабочих мест, реализации потенциала муниципалитета в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма», – отметил Игорь Руденя.

Город Зубцов - один из древнейших городов тверской земли, впервые он упоминается в летописях в 1216 году. Город-крепость Зубцов стоял на стыке земельных владений Владимиро-Суздальского, Новгородского и Смоленского княжеств, на важном в то время Волжско-Вазузском водном пути «из варяг в греки». В 15 веке Зубцов становится важной торговой пристанью и таможенным пунктом, через который проходили все товары, привозимые по Вазузе и верховьям Волги из Смоленска, Новгорода, Польши, Литвы. С постройкой в начале 18 века Вышневолоцкой водной системы Зубцов - важный перевалочный пункт на водном пути в Петербург.

В октябре 1941-го Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками. На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов. На территории района находится 39 братских захоронений. Только на зубцовском мемориале захоронено более 14 тысяч бойцов Красной армии, павших в боях за освобождение зубцовской земли.

В 2017 году Зубцову было присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Город является одним из центров поисковой и патриотической работы Верхневолжья. Уже на протяжении 30 лет здесь ежегодно проходит Вахта памяти, которая объединяет поисковые отряды из разных городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области