В Тверской области на озере Вселуг ведется строительство туристического центра активного отдыха «Спорт-Марафон Парк»

В Пеновском муниципальном округе реализуется инвестиционный проект по созданию туристического центра «Спорт-Марафон Парк». В генеральный план Пеновского округа внесут изменения с обозначением функциональных зон и объектов, входящих в комплекс. Вопрос рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при Правительстве Тверской области, которое 20 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Спорт-Марафон Парк» развивают на берегу озера Вселуг. В проекте предусмотрено строительство гостиницы, оздоровительного комплекса, коттеджей для отдыха, глэмпинга и кемпинга, создается туристическая инфраструктура для активного отдыха и путешествий, реализуется проект создания сети всесезонных туристических маршрутов для пешего, велосипедного, лыжного и водного туризма. Маршруты свяжут между собой такие туристические объекты, как Исток Волги, Исток Западной Двины, озеро Трестино, Ширков Погост, остров Мало-Соловецкий и другие туристические объекты.

Проект включает в себя развитие крестьянско-фермерского хозяйства, строительство фермы, сыроварни и мясного цеха.

Комплекс предполагает создание более 150 новых рабочих мест и более 350 мест размещения туристов, что значительно увеличит туристический поток в Пеновский муниципальный округ.

Уже построены тестовые гостевые дома и служебная гостиница, проведены работы по берегоукреплению и расчистке водоема, закуплено оборудование для центра водных видов спорта и проката. На территории создан плодово-ягодный сад и огород, закуплена сельскохозяйственная техника, ведется обработка сельхозугодий.

Пресс-служба Правительства Тверской области