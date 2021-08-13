В Тверской области на автодороге Торжок – Высокое – Берново – Старица провели День качества

На автомобильной дороге Торжок – Высокое – Берново – Старица, к ремонту которой приступили в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», провели День качества.

В этом году в эксплуатацию введут 33 км дороги на участке с 4 по 37 км. Подрядчик отфрезеровал существующее асфальтобетонное покрытие, устроил выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия. Работы по укреплению обочин выполнены на 19 км.

Губернатор Игорь Руденя в самом начале масштабной дорожной кампании поставил задачу ключевое внимание уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. По инициативе Губернатора Правительством Тверской области утверждены стандарты дорожных работ. Степень готовности и качество ремонта на каждом объекте проверяет сначала рабочая, а потом межведомственная комиссия.

20 августа ход работ на объекте проверила комиссия, в состав которой вошли представители Дорожного фонда Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, ФКУ Упрдор «Россия» и подрядной организации ООО ТК «Руслан-1».

В частности, для контроля качества укладки верхнего слоя на дороге Торжок – Высокое – Берново – Старица взяты образцы асфальтобетона. Его соответствие нормативам проверят не только в лаборатории заказчика, но и в лаборатории федерального учреждения Упрдор «Россия». В случае обнаружения недостатков подрядчик обязан устранить их за свой счет. Гарантия на выполненные работы по устройству покрытия составляет 5 лет.

Дорога Торжок – Высокое – Берново – Старица является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а также связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области.

Ремонтная кампания продолжается и на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтируют 259 км. Две региональные дороги, Осташков – Селижарово –

Ржев и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, уже введены в эксплуатацию.

Пресс-служба Правительства Тверской области