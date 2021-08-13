Губернатор Игорь Руденя поблагодарил за вклад в Победу участника Великой Отечественной войны Ивана Евгеньевича Кладкевича, отмечающего свой день рождения

20 августа свой 97-й день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны, член Президиума Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Тверской области Иван

Евгеньевич Кладкевич. Губернатор Игорь Руденя позвонил Ивану Евгеньевичу и поблагодарил его за вклад в Победу и развитие ветеранского движения Верхневолжья.

«Ваш жизненный путь – это яркий пример следования долгу, нравственным убеждениям, велению сердца защищать Родину. Низкий Вам поклон за подвиг на фронтах Великой Отечественной войны, за созидательный труд на территории тверского региона, за большой личный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи», – обратился к Ивану Евгеньевичу Игорь Руденя.

Иван Евгеньевич родился в Белоруссии. В 1940 году, закончив 9-й класс, поехал учиться в Ленинград, где его и застала война. Вместе с другими ребятами Иван Кладкевич помогал городу готовиться к обороне, рыл окопы. В июле 1942 года получил повестку и был направлен в Златоустовское военное пулеметное училище, где в августе принял присягу.

В декабре 1942-го отправился на Западный фронт, в 99 Гвардейский стрелковый полк 31 Гвардейской стрелковой дивизии командиром пулеметного расчета. С января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении.

Первое боевое крещение Иван Евгеньевич получил уже в январе 1943 года. В феврале в бою во время одной из атак рядом разорвалась немецкая мина, бойцу перебило стопы обеих ног. За тот бой Иван Кладкевич был награжден орденом «Красной Звезды».

Иван Евгеньевич Кладкевич награжден также орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей переехал в город Калинин, где работал инженером по технике безопасности и гражданской обороне. После выхода на заслуженный отдых активно занимается развитием ветеранского движения. Особое внимание Иван Евгеньевич уделяет патриотическому воспитанию молодежи.

30 июня 2020 года Иван Евгеньевич Кладкевич в числе фронтовиков Тверской области был почетным гостем на торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В 2020 году Иван Евгеньевич Кладкевич написал книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной», в которой собраны воспоминания о войне, значимых встречах и событиях, фотографии, статьи. Экземпляр издания с автографом фронтовик подарил Губернатору Игорю Рудене в октябре 2020-го, когда глава региона вручал Ивану Евгеньевичу Орден Почета.

Пресс-служба Правительства Тверской области