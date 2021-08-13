Игорь Руденя и Владимир Васильев в преддверии 155-летнего юбилея Тверского государственного объединенного музея посетили его филиал

21 августа 155-летие с момента основания отметит Тверской государственный объединенный музей. Он стал одним из первых губернских музеев в Российской империи. В преддверии юбилейной даты филиал учреждения - «Музей тверского быта» - посетили Губернатор Игорь Руденя и советник Президента России Владимир Васильев.

Гости осмотрели экспозиции «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство тверской земли» и «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары» и «Тверское чаепитие» в Доме Арефьевых, где воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Петра I.

В текущем году в музее завершилась реставрация, в рамках которой был проведен ремонт главного дома усадьбы и каретного двора. Проведение работ позволило открыть для посещения 11 выставочных залов, где представлены 800 предметов быта жителей тверского края XVI - начала ХХ веков.

В залах установлено современное выставочное оборудование. Профессиональный экспозиционный свет в здании делали специалисты, обеспечивающие художественное освещение залов Эрмитажа.

«Мы рассказываем об этапах создания каких-то предметов, историю дома и купеческой семьи, и в этом нам помогают современные проекции, интерактивные экраны – совершенно новые музейные технологии. Благодаря этому, посетители могут сами изучать выставочное пространство, посидеть на старинных лавках, погрузиться в атмосферу купеческого дома. Только с 1 мая нас посетило более трех тысяч человек», – рассказала заведующая Музеем тверского быта Елена Задонская.

В день 155-летия Тверского государственного объединенного музея в Музее тверского быта будет действовать уникальная акция – 21 августа каждый десятый посетитель выставочного пространства сможет посетить музей бесплатно.

Тверской государственный объединенный музей был открыт в 1866 году по инициативе губернского статистического комитета. Первоначально он был историко-археологическим. Начиная с 1917 года музей - богатейшее провинциальное хранилище материалов древности. В настоящее время учреждение является головным музеем крупнейшего в России объединения, в составе которого входят 31 филиал в 27 муниципальных районах и округах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области