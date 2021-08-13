Игорь Руденя провел встречу с тверскими спортсменами-олимпийцами

20 августа Губернатор Игорь Руденя провел встречу со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио. Актуальные вопросы развития спорта в Тверской области с главой региона обсудили серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова; мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев; заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Клишина и заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артем Кузахметов.

В разговоре также приняли участие наставники – тренеры СШОР по видам гребли им. А. Серединой Александр Брендаков и Светлана Тяпкина, тренер Федерации каратэ Тверской области Екатерина Зинкеева, учитель Максатихинской средней школы № 1 Ирина Розова.

«Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить вас от имени жителей Верхневолжья за успешное выступление на Олимпиаде. Мы все за вас болели, вы – молодцы! Будем следить за вашими выступлениями на следующих Олимпиадах и международных соревнованиях», – обратился к спортсменам Игорь Руденя.

Напомним, Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале, где Дмитрий Бехтерев в составе экипажа двойки-распашной с рулевым завоевал серебро, первое для нашей страны в академической гребле.

«Я шла к медали 16 лет, – поделилась Василиса Степанова. – Это колоссальный труд, и победа далась всей нашей команде очень тяжело. И я считаю, что это медаль не только моя лично, но всех, кто со мной работал. Мы всегда чувствовали поддержку болельщиков. Спасибо всем большое! Большая честь для меня – получить государственную награду, это очень ценно».

Всего доли секунды не хватило до олимпийской бронзы Александру Сергееву и Артёму Кузахметову, которые выступили в составе байдарки-четвёрки в финале на 500 метров. Как заверили спортсмены, они готовы и бороться за награды на следующей Олимпиаде.

К сожалению, полученная в квалификации травма не позволила Дарье Клишиной показать в Токио свой лучший результат. Спортсменка рассказала – она планирует пройти реабилитацию.

«Здесь, в Твери, мои корни, моя семья, и я всегда рада сюда возвращаться. Отрадно, что в Тверской области развивается спорт, заявлены новые спортивные объекты», – также отметила Дарья Клишина.

Особые слова благодарности Игорь Руденя адресовал тренерам за тяжёлый и очень важный труд, за вклад в подготовку спортсменов международного уровня, за поддержку воспитанников.

Разговор шел о поддержке талантливых спортсменов, развитии массового спорта и спорта высших достижений.

При участии Федерации в регионе развиваются базовые виды спорта, проводятся соревнования высокого уровня, поощряются успехи атлетов и тренеров. Из областного бюджета оказывается поддержка спортсменов за выдающиеся результаты, стипендии и единовременные вознаграждения за достижения, выплаты чемпионам и призерам Олимпиады и их тренерам.

Сегодня в составы сборных команд нашей страны входят более 200 представителей Тверской области. Поддержку получают 280 спортсменов и тренеров.

В Верхневолжье создают современную спортивную инфраструктуру. Особое внимание уделяется гребному спорту для продолжения победных традиций тверской школы гребли. Завершается строительство современной гребной базы на Волге в городе Твери, в следующем году должно быть завершено строительство базы на реке Тверца.

Пресс-служба Правительства Тверской области