Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

20 августа Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 37 жителям Верхневолжья, которые своим трудом, талантом, мужеством умножают славу родной страны, развивают Тверскую область. Также глава региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Государственного флага РФ, который будет отмечаться 22 августа.

Игорь Руденя подчеркнул: 30 лет назад российский триколор получил статус национального флага. По словам Губернатора, флаг символизирует величие побед и достижений, незыблемость духовных и нравственных ценностей и традиций российского народа.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что «любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач». Мы видим это в достижениях наших граждан, для которых родиться и жить в России, трудиться ради её благополучия, быть достойными продолжателями многих поколений – это великая честь и огромная ответственность», - отметил Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Валерий Бойков концертмейстер Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова. За 60 лет плодотворной работы он помог профессиональному становлению сотен юных талантов Верхневолжья.

Высокие государственные награды вручены юным жителям Верхневолжья. Указом Президента России медали «За спасение погибавших» удостоены Елизавета Шестова из Вышневолоцкого городского округа, Александр Недоступов из Фировского района, Тимофей Цветков из Весьегонского муниципального округа, Виталий Кравчук из Калининского района.

«Каждый из ребят, не задумываясь, пришёл на помощь и спас тонущих детей, совершив настоящий героический поступок. Выражу общее мнение: ребята, мы гордимся тем, что на тверской земле растёт такая достойная смена. Низкий поклон вашим родителям и педагогам, которые воспитали вас такими, какие вы сегодня есть», - подчеркнул Губернатор.

«Специальных навыков спасения у меня не было, я действовала по- интуиции», - поделилась Елизавета Шестова, которая в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Почётного звания «Заслуженный врач РФ» удостоена врач Старицкой ЦРБ Валентина Головко, звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено режиссёру ВГТРК «Тверь» Вячеславу Милюкову.

Благодарность Президента РФ объявлена водителю погрузчика филиала «Вышний Волочек» акционерного общества «Мостотрест-сервис» Александру Якимову.

Почётного знака Тверской области «Слава Отца» удостоен Игорь Верпаковский из Западнодвинского муниципального округа – отец 12 сыновей и дочери, знак «Слава Матери» вручён Евгении Дудиной из Твери, которая вместе с супругом воспитывает 5 детей.

«Я всегда хотела стать многодетной мамой. Моё семенное счастье строится на любви, детей мы растим в православной вере, считаю, что это одна из основ воспитания. Хочу также выразить благодарность Игорю Михайловичу, он, как многодетный отец, очень много сделал для многодетных семей Тверской области – это школьная форма, мы воспользовались покупкой автомобиля»,- рассказала Евгения Дудина.

Среди тех, кому сегодня были вручены заслуженные награды - спортсмены, представлявшие Россию и Тверскую область на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио. Серебряному призёру Олимпиады Василисе Степановой Игорь Руденя вручил нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», участникам игр Александру Сергееву, Артёму Кузахметову, Дарье Клишиной - знак «Во благо земли Тверской». Наградами отмечены несколько тренеров, работающих в Тверской области, – Александр Брендаков, Светлана Тяпкина, Екатерина Зинкеева.

21 августа исполнится 155 лет со дня открытия первого в городе Твери музея, одного из старейших в стране. Накануне этого события звания «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» удостоены главный хранитель фондов Тверского государственного объединённого музея Елена Мойкина и заведующая Музеем Калининского фронта Людмила Володина.

«Хочу выразить большую благодарность Губернатору за столь высокую оценку моего служения музейному делу, за сохранение и популяризацию культурного наследия тверского региона. Спасибо Вам от всего музейного сообщества», - сказала Елена Мойкина.

Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены представители здравоохранения, строительства, промышленности, сельского хозяйства, сфер культуры, социальной защиты, образования, муниципальные служащие, спасатели.

По словам Игоря Рудени, все кто получил высокие награды – это пример преданности стране и своему делу, ориентир для подрастающего поколения.

Шести школьникам из Твери, Сонковского района и Ржева Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области