Тверская область отметит День Государственного флага России

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В честь праздника в Верхневолжье пройдёт более 50 мероприятий, в том числе молодежные акции, квесты и викторины.

«Российский триколор является символом мощи государства, сплоченности, непревзойденного мужества и силы духа нашего народа, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте. Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя приверженность многовековым ценностям и традициям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

20 августа в Тверской области состоится областной онлайн-квест «Цвета родной страны». Участие примут команды из 5-7 человек возрастом старше 14 лет из образовательных, общественных организаций и объединений из муниципальных образований Тверской области.

С 20 по 22 августа жители Верхневолжья могут принять участие во Всероссийской акции «Под флагом великой державы», в рамках которой юнармейцы должны сфотографироваться в своем населенном пункте (районе, городе) на фоне достопримечательности с флагом России и опубликовать фото на страницах социальных сетей с хештегами: #деньфлага #подфлагомвеликойдержавы #юнармия #субъект, где была реализована акция.

22 августа в 12.00 пройдет областная онлайн – викторина «Наш Флаг», а также акции День единых действий «День государственного флага России», «Флаг моего государства».

Ряд акций пройдет в формате онлайн. Например, «Занимательная история флага с РДШ», в рамах которой необходимо изучить историю флага нашей страны, выбрать факт, который нужно рассказать остальным, снять горизонтальный видеоролик (до 1 минуты), где прозвучит этот факт. Далее необходимо опубликовать видео в соцсетях #ИсторияФлагасРДШ.

Чтобы поучаствовать в челлендже под названием «Триколор объединяет» нужно снять видеоролик, где участник передает флаг России (справа-налево), для зрителя – слева-направо. Далее опубликовать его в соцсетях и отметить нескольких друзей, которым передаешь челлендж #ТриколорОбъединяет.

Праздничные мероприятия состоятся в районах Верхневолжья. 20 августа в Оленинском Доме культуры пройдет программа, посвященная Дню государственного флага «О Родине, о доблести, о флаге», в Бологовском районе жители смогут принять участие в фото-акции «Под флагом России живу и расту», в Вышневолоцком городском округе и Молоковском районе состоятся игры-квесты, посвященные празднику.

21 августа на спортплощадке Щербининского сельского поселения пройдет игровая программа «Россия, вперед!», в Сонково - концерт «Флаг моей России», в Жарковском– акция «Российский триколор».

22 августа в Каблуковском сельском поселении пройдут веселые старты, в центральной библиотеке Западной Двины - онлайн-игра «Три Спаса на Руси», в Кимрах, Конаковском и Сонковском районах - праздничные программы с концертами.

Пресс-служба Правительства Тверской области