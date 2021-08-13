Александр Бутузов: Высока вероятность сохранения четырехпартийной модели в новом составе Государственной Думы

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов считает, что, несмотря на рост политической конкуренции, который фиксируется электоральными экспертами в текущем политическом сезоне, высока вероятность сохранения четырехпартийной модели в Государственной Думе нового, восьмого, созыва.

«В региональном общественном штабе по наблюдению за выборами постоянно ведутся дискуссии о конкурентности на предстоящем голосовании, о публичной активности партий и отдельных кандидатов в ходе избирательного процесса, а также об общественном запросе на конкурентность. Сейчас, по итогам выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков, мы видим, что и парламентские, и так называемые малые партии включены в кампанию с гораздо большим азартом, чем, скажем, пять лет назад. Уровень отказов кандидатам в регистрации в этом году, наоборот, значительно меньше – как на федеральном, так и на региональном уровне. Это говорит о том, что на политическом поле сформировалась реальная конкурентная среда. В этих условиях принципиально важно обеспечить прозрачность и легитимность всех процедур, связанных с ходом голосования и определения его итогов. Важную роль в этом играет институт общественных наблюдателей. Их пул в Тверской области уже сформирован и обучен на базе нашей областной Общественной палаты по методике Общественной палаты Российской Федерации и с учетом практических кейсов прошлых лет от Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Убежден, что 2,5 тысячи наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках Верхневолжья в день голосования, помогут обеспечить высокий уровень организации выборов и легитимность их результатов», – считает Александр Бутузов.

По его мнению, наблюдение за ходом избирательной кампании и уровнем вовлеченности граждан в публичные активности политических партий позволяет предположить, что новый состав Государственной Думы может сохранить свою четырехпартийную модель.

«Этот консервативный прогноз, к которому приходят и некоторые авторитетные аналитические институты, на мой взгляд, является отражением стабильной социально-экономической ситуации в стране и регионе, даже на фоне сложного процесса преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции», – отмечает Александр Бутузов.