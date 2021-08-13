В Верхневолжье на средства областного бюджета создадут инженерную инфраструктуру в парке «Боровлёво-3»

Из областного бюджета на создание инженерной инфраструктуры инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» в Твери направят 213,1 млн рублей. Территория парка будет обеспечена электро-, газо- и водоснабжением, водоотведением. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 19 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3» – один из ключевых долгосрочных проектов для развития промышленного и инвестиционного потенциала Верхневолжья.

«Наша цель – развитие всей территории «Боровлево-3», чтобы на промышленной площадке появились новые производства, рабочие места, были обеспечены налоговые поступления в бюджет», – считает Игорь Руденя.

Предусмотрено строительство распределительной подстанции, прокладка питающих и кабельных линий электропередач, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также насосной станции.

Общая площадь инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» составит 82 га. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиционных вложений - порядка 10 млрд рублей.

На первом этапе будет создано свыше 250 рабочих мест. Объём инвестиций - 4 млрд рублей.

О намерениях реализовать свои проекты на площадке заявили компании «Герс Технолоджи» и «Фодеско-МАК». Соглашения о сотрудничестве между Правительством Тверской области с компаниями были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

ООО «Герс Технолоджи» реализует в «Боровлёво-3» инвестпроект в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Планируется создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.

Компания «Фодеско-МАК» планирует в 2022 году начать строительство в Твери завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке.

Помимо создания за счёт бюджетных инвестиций готовой инфраструктуры для резидентов парка предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на имущество, снижение налога на прибыль и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области