22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые земляки!

Тридцать лет назад, 22 августа 1991 года депутаты Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном флаге России, ознаменовав начало нового этапа исторического развития страны. Бело-сине-красный флаг вновь обрел статус официального государственного символа, олицетворяющего единство и величие нашего народа, преемственность его многовековой истории и традиций.

Сегодня подъем государственного флага отмечает главные официальные мероприятия, знаменует выдающиеся достижения и открытия, спортивные победы, вручение государственных и профессиональных наград.

С каждым годом этот праздник становится все более значимым общественно-политическим событием, позволяет каждому почувствовать себя патриотом, напоминает что мы – граждане великой страны.

Дорогие соотечественники! От имени Законодательного собрания Тверской области поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Примите пожелания здоровья, благополучия, профессиональных успехов, новых свершений во благо Отечества!

Председатель Законодательного собрания Тверской области

С.А.Голубев.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. Трёхцветный флаг окружён многовековой славой, он увенчивал великие победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей.

Уверены, что жители Конаковского района своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей России.

Желаю вам, дорогие конаковцы, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш государственный флаг! И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.