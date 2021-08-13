День физкультурника в тройном объеме

14 августа в России отпраздновали День физкультурника - профессиональный праздник

преподавателей физкультуры, тренеров, студентов и выпускников профильных учебных заведений, всех людей, которые ведут здоровый образ жизни

В г. Конаково традиционно в День физкультурника проходят широкомасштабные соревнования по многочисленным видам спорта, которые популярны у конаковцев. В этом году три дня - 13, 14 и 15 августа на разных площадках в городе прошёл большой спортивный праздник, посвящённый этому дню.



Праздничные соревнования подготовили и провели работники двух спортивных отделов администраций - г. Конаково и Конаковского района с помощью тренеров и преподавателей спортивных школ и секций. Нужно отметить, что у нас в районе сильный тренерский состав, который позволил вывести на большую спортивную орбиту многих молодых конаковцев, чьи имена звучат на соревнованиях разных уровней. Конаковский район по праву гордится наградами и достижениями спортсменов, которые с честью представляют наш край на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, вносят весомый вклад в развитие физической культуры и спорта района.



И в эти три дня конаковцы показали массовость и новые личные и командные спортивные достижения.

В первый день состязаний, 13 августа, на стадионе «Колизей» встретились спортсмены с ограниченными возможностями из г. Конаково, посёлка Редкино Конаковского района, городов Тверь и Кимры. Приветствовали участников соревнований почётные гости. Заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина в своей речи подчеркнула, что этот праздник – не просто пропаганда здорового образа жизни, а самое важное направление в жизни каждого человека. Физическая культура – это то, что необходимо прививать с детства каждому человеку.

Почётное право открыть спортивный фестиваль и поднять флаг было предоставлено Софье Мироновой. Молодая спортсменка уже два года подряд становилась чемпионкой дня фестиваля, набирая наибольшее количество золотых медалей в разных дисциплинах.

Затем участники соревнований попробовали свои силы в бросании мяча в корзину, толкании ядра, гонках на инвалидных колясках, легкоатлетическом забеге, армрестлинге. Поиграли в шашки и дартс, а также дружными командами перетягивали канат.

В судействе и организации помогали лучшие конаковские тренеры, награждали участников представители районных и городских властей. В этом году опять определили чемпионов дня. Среди девушек почётный титул вновь у Софьи Мироновой из Конаково, а среди мужчин главный приз завоевал Вячеслав Жохов из Твери.

После насыщенного соревновательного дня всех участников накормили вкусным обедом.

14 августа на набережной Волги состоялись соревнования по пляжному волейболу среди мужчин, женщин и микст. Как всегда, загорелые, стройные парни и девушки придумали для своих команд весёлые названия и провели горячие состязания на горячем песке у реки. Победители награждены медалями и кубками. Нет смысла перечислять названия команд-победителей, тем более что некоторые из них не для серьёзных газетных полос, главное, что все участники получили удовольствие от любимой игры.

В этот же прекрасный тёплый день на стадионе в бору состоялся футбольный матч между СМК «Олимп» (Конаково) и ФК «Озёрный» (ЗАТО «Озёрный»). Наша команда уверенно победила со счётом 8:0 и обеспечила себе выход в плей-офф в высшей лиге чемпионата Тверской области по футболу.



В футбольных соревнованиях у детей 15 августа на этом же стадионе в бору участвовали три команды: Конаково «Олимп», Красногорск «Зоркий» и команда Новозавидовского «ФК Завидово».

Турнир проводился среди юношей 2011 года рождения. В результате честной борьбы «ФК Завидово» одержал победу.

Футбольная команда пришла к победе под чутким руководством тренера Сергея Степанова. Все спортсмены сыграли достойно, сегодняшний состав Новозавидовского готовился и тренировался. Подготовка футболистов под чутким руководством тренера Сергея Степанова помогла ребятам занять первое место.

15 августа на стадионе ДЮСШ «Олимп» в конаковском бору также прошло множество других состязаний: велогонка, волейбол, соревнования по армрестлингу, боксу, рукопашному бою, легкоатлетическая эстафета, встретились шахматисты, шашисты и теннисисты.

Финалом соревнований по традиции стали зрелищные показательные выступления боксёров, рукопашников на ринге, зажигательные выступления под живую музыку конаковской группы капоэйра «Морячок». Бразильская самба или батукада и показательные выступления капоэйра в их исполнении очень понравились зрителям.

Закончился спортивный праздник торжественной церемонией награждения участников и их тренеров. Провели её главы двух администраций с бессменным ведущим и судьёй соревнований Сергеем Никишиным. Как всегда, он очень остроумно комментировал все состязания, поднимая настроение зрителей и боевой дух участников.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что этот праздник объединяет всех любителей спорта и здорового образа жизни, независимо от возраста и профессии. Особую благодарность он выразил тренерам и преподавателям физкультуры Конаковского района, руководителям отделов по спорту обеих администраций – г. Конаково и Конаковского района Сергею Никишину и Александре Федотовой.

- Хочется отметить, что большинство жителей Конаковского района – за здоровый образ жизни, - отметил глава. - Мы гордимся нашими спортсменами, и количество кубков на этих соревнованиях говорит за себя. Благодарим тренеров, которые растят и воспитывают новых победителей!

В первую очередь прошло награждение тренеров и учителей физкультуры за достижения их воспитанников, затем – участников соревнований за три первых места.

Накануне свой юбилей отметил тренер-преподаватель по баскетболу ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей Березников. Он получил не только грамоту и кубок из рук главы Конаковского района, но и от своих воспитанников и сына. Это первое место на региональных всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч-2021» по баскетболу 3*3 г. Тверь 14 августа, юноши 2003 - 2004 г.р.

Мы по праву гордимся победами наших спортсменов и желаем им новых рекордов! Благодарим тренеров, которые растят и воспитывают новых победителей.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

Людмила КИКАЛО.

Фото: В. Орлов.