МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О ремонте дорог

Дороги – это тема, которую жители Конаковского района в социальных сетях обсуждают намного чаще любых других. И если кто- то утверждает, что надежды на светлое будущее нет, он вводит людей в заблуждение. С каждым годом количество отремонтированных дорог в Конаковском районе растет, а люди, которые ездят по ровному асфальту, говорят об этом с большой радостью. Судите сами: только за два последних года в поселениях района отремонтировано более 20 дорог.

Какие дороги уже отремонтированы, какие ремонтируют сейчас, какие будут отремонтированы в следующем году, кто за все отвечает – об этом и многом другом мы говорим с заместителем главы Конаковского района по ЖКХ Натальей Ивановной Малаховой.



- Наталья Ивановна, каким образом проводятся ремонты дорог в Конаковском районе?

- Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Конаковском районе проходят в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы.

- Почему этой Программой занимается район, а не сами поселения?



- Потому что изменились условия участия в Программе. До 2020 года этими работами занимались сами поселения, они оформляли заявки с проектно-сметной документацией на ремонты дорог в своих поселениях и направляли их в Министерство транспорта, затем получали субсидии. А с 13 февраля 2020 года решением правительства Тверской области в Программе участвуют не поселения, а районы и городские округа.

- Как поселения Конаковского района принимают участие в Программе?

- В Конаковском районе уполномоченным лицом по взаимодействию с городскими и сельскими поселениями района назначен отдел дорожной и транспортной инфраструктуры. В администрации разработан и утвержден порядок, согласно которому городские и сельские поселения района, а их в районе 16, заявляют о своем участии в Программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы.



- То есть каждое поселение может подать заявку?

- Совершенно верно. Любое из поселений может принять участие в Программе. Для этого администрация поселения разрабатывает проектно- сметную документацию, которая должна иметь положительное заключение экспертизы, техническое задание и обоснование потребности в проведении ремонта дороги. Важным пунктом является софинансирование из бюджета поселения в размере 20 процентов от общей стоимости работ.

- То есть получается, что у всех поселений равные возможности? Нет, например, очереди или приоритетов?

- Конечно, нет. Главное условие, как я уже сказала, - это вовремя поданная и правильно оформленная документация, которую готовят сами поселения. Стоит отметить, что в Программу по предварительной потребности согласно заявкам от поселений уже включены объекты на 2021-2023 годы. Данные объекты утверждены правительством Тверской области.

- Какая работа проводится после подачи заявок на участие в Программе?

- В администрации Конаковского района работает комиссия по отбору объектов в соответствии с критериями, определенными в порядке. Это наличие проектно-сметной документации, графических материалов, представленных в виде чертежей, обоснование экономического эффекта от реализации проекта, наличие строительного контроля в заявке, информирование населения о проекте, наличие предписаний УГИБДД, сведения о наличии средств в бюджете поселения. За каждый критерий присваиваются баллы, выстраивается рейтинг с пояснением каждого балла и определяется участник Программы.

- А жители поселений как-то могут участвовать в работе по определению дорог, нуждающихся в ремонте в первую очередь?

- Любой житель Конаковского района может обратиться в администрацию своего поселения с предложениями о включении наиболее нуждающихся, по их мнению, дорог в Программу ремонта.

- Наталья Ивановна, какие поселения Конаковского района уже участвуют в Программе?

- В 2020 году в рамках реализации было отремонтировано 11 дорог, участвовали 5 поселений. Дороги ремонтировали в сельском поселении «Завидово», в городском поселении поселок Козлово, Редкино, Новозавидовском, городе Конаково. В 2021 году производится ремонт 10 автодорог. В Программе приняли участие Радченко, Редкино, Первомайское сельское поселение, Конаково, Дмитрова Гора, Новозавидовский.



- Кто контролирует качество и ход ремонта?

- Заказчик, то есть администрация района. По каждому объекту заключается договор на ведение стройконтроля со специализированной организацией, заключаются соглашения с Тверским дорожным фондом. Эти организации и ведут контроль за ходом и качеством ремонтных работ. Надо добавить, что сами поселения также участвуют в контроле проведения работ согласно соглашению.

- Кто принимает работы?

- Приемка осуществляется в два этапа. На первом проводится рабочая комиссия, в ходе которой берутся вырубки асфальта с дальнейшим лабораторным исследованием на соответствие ГОСТу, проверяются объемы и виды выполненных работ, составляется акт с замечаниями, определятся время устранения этих замечаний. После устранения недоработок проводится межведомственная комиссия.

- Назовите сумму субсидии, выделяемой Конаковскому району правительством Тверской области.

- В 2020 году сумма на ремонты дорог составила более 75 миллионов рублей, 60 из которых - субсидия Тверской области. В 2021 году стоимость ремонтов превысила 121 миллион. Сумма субсидии составила 97 миллионов. В 2022 году цифры такие же, как в 2021 году. Это цифры по разделу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети».

По разделу «Обеспечение безопасного дорожного движения» в 2020 году было выполнено работ на более чем 5 миллионов. Работы проведены в поселках Козлово, Первое мая, в городе Конаково. В 2021 году сумма на эти цели составила более 6 миллионов рублей, работы прошли на территории города Конаково, Дмитровой Горы, Новозавидовского. Теперь о ремонте дворовых территорий. Работы прошли в 2020 году в Завидове, Новозавидовском, Конакове. На эти цели было выделено более 13 миллионов рублей, в 2021 году сумма была увеличена до 14 миллионов, работы прошли по пяти объектам в Козлове, Радченко, п. Первое мая.

- Как видно из ваших пояснений, многие поселения Конаковского района приняли участие в Программе. А почему в этом списке нет, к примеру, Селихово?

- Это вопрос к администрации поселения. Как правило, поселения не участвуют в Программе из-за отсутствия средств и невозможности подготовить документы.

- Какие поселения вошли в Программу по ремонту дорог 2022 года?

- Поданы документы от города Конаково, Первомайского, Старомелковского и Вахонинского сельских поселений, городского поселения поселок Радченко. Недавно прошло заседание комиссии, и все поселения, подавшие заявки, включены в Программу, кроме сельского поселения «Завидово». Их заявка подана 6 августа, в пакете документов были несоответствия с требованием порядка, поэтому заявка отклонена комиссией.

- Наталья Ивановна, спасибо за исчерпывающие ответы. Что бы вы хотели добавить?

- Год от года дороги в Конаковском районе становятся лучше. Конечно, мы еще только в начале пути, и это объяснимо: в Конаковском районе очень много дорог, которые требуют ремонта, но поэтапно проблема решается. Я благодарю всех, кто участвовал в Программе, это администрации наших поселений, подрядчики, а прежде всего – правительство Тверской области, губернатор. Без их поддержки мы бы не достигли таких серьезных результатов.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района