КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПРОСТИЛСЯ С ГЕРОЕМ

Ветеран войны И.А.Рулев ушел из жизни 10 августа на 97-м году.

13 августа в районном ДК «Современник» состоялось прощание с Иваном Андреевичем.

- Рулёв, пожалуй, «самый главный» наш ветеран, мы называли его «рулевым», - сказала на торжественной церемонии прощания с ним председатель совета ветеранов Галина Аксёнова. - Иван Андреевич – участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково.

Он был последним и единственным в области здравствующим полным кавалером ордена Славы, Почетным гражданином Тверской области, Конаковского района и г. Конаково, почетным председателем районного совета ветеранов, полковником в отставке. И вот его нет с нами.

Все эти его титулы и звания заслужены долгой и полной событий жизнью.



Церемония прощания с гвардии полковником ракетных войск и артиллерии прошла в торжественной обстановке с воинскими почестями. Проводить в последний путь его пришли друзья, представители областной, районной и городской власти, районного совета ветеранов, военкомата, конаковцы, знавшие и любившие его.

Его уход - это огромная потеря, - говорили все выступавшие на траурной церемонии, - но добрая память о ветеране останется в памяти тех, кто его знал. Иван Андреевич был олицетворением поколения победителей, людей, посвятивших себя служению Отчизне.



От имени губернатора Тверской области Игоря Рудени, правительства региона выразила соболезнования всем участникам церемонии заместитель председателя правительства Тверской области, министр социальной защиты Валентина Новикова.

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова вспоминала Ивана Андреевича как наставника в политической карьере. Он сказал ей, что самое главное в политической деятельности – любить людей.

Глава Конаковского района Олег Лобановский рассказал о скромности Ивана Андреевича, который при жизни не любил особого отношения к нему. Олег Владимирович предложил почтить память о герое войны в названии одной из улиц г. Конаково его именем.



- Ушел из жизни человек, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Он любил жизнь, потому что знал её цену, он видел смерть в глаза на поле боя. Его ратный подвиг продолжался в мирное время патриотическим воспитанием молодёжи. Память о нём не вычеркнуть из наших сердец, её нужно передать всем поколениям конаковцев,– отметил глава района в соболезновании родным и близким фронтовика.

Мемориальная доска в его честь была открыта еще при жизни в селе Селиховона средней школе, в которой учился Иван Андреевич.

Провожал в последний путь гроб с телом ветерана тверской военный оркестр военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова. У гроба стоял почётный караул военных.

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Из нашего досье

Иван Андреевич родился 8 марта 1925 года в деревне Пустыри Конаковского района. В 1936 году семью вместе с односельчанами переселили в Марьино, где он окончил 6 классов Марьинской школы. Позже эта школа была переведена в село Селихово, туда же переданы все документы, которые бережно хранятся до сих пор. Есть даже школьный журнал с записью о получении свидетельства об окончании учёбы выпускником Иваном Рулёвым 6 июня 1941 года. Учился он почти по всем предметам хорошо, по физкультуре - на отлично.

Сразу после окончания школы, в июне 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны Иван Андреевич пришел в военкомат, но по возрасту в армию его не взяли. Был отправлен учиться на машинно-тракторную станцию на тракториста. Работал в колхозе: перегонял скот, убирал урожай, переправлял в тыл технику. Награждён знаком «Отличник земледелия СССР».

В январе 1943 года был призван в армию и направлен в 31-ю механизированную бригаду. Здесь, в 17-й отдельной роте связи, получил специальность телефониста. Участвовал в боях с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе 67-й механизированной бригады 8-го механизированного корпуса. Был телефонистом, старшим телефонистом, командиром отделения роты управления бригады. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. С 15 по 25 января 1945 года в боях за населённые пункты Карнево и Бышево старший сержант Рулёв многократно устранял порывы и повреждения на линии связи. Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, телефонная связь действовала безотказно.

В 1973 году в звании подполковника уволен в запас. Жил в городе Новосибирске. Работал инженером в НПО «Элас». В 1974 году вернулся на родину, в Конаковский район. Работал на заводе «Микроприбор» в городе Конаково, руководил городским комитетом ДОСААФ. С 1991 по 2009 год возглавлял Конаковский городской комитет ветеранов войны и труда.

Награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Славы 1, 2 и 3 степеней, российским орденом «Дружбы», медалями, в том числе двумя медалями «За боевые заслуги».

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Из воспоминанийветерана

- Как меня призвали в армию? А просто получилось: кто-то по повестке в военкомат не явился. А я тут же был. И, не спрашивая возраста, поставили меня в строй. Еще перед призывом нас, молодых парней, обучали самообороне - фронт-то был совсем рядом. Военному делу обучался в Кубинке, куда нас и отвезли. Как раз в то время советские войска разгромили фашистов под Орлом и Курском. И боевое крещение я принял под Прохоровкой. Мы прибыли туда, когда победа в этом сражении была очевидна, послали нас немцев добивать...

Затем воевал на Украине: Харьков, Полтава, Кременчуг. Тогда надо было окружить немцев, но с первой попытки это сделать не удалось. Враг яростно сопротивлялся, наседал с воздуха, да так, что от нашей бригады, где было три тысячи бойцов, осталось всего двести пятьдесят...

Как я встретил Победу? Наше подразделение прошло через Польшу, вступило на территорию фашистской Германии. Участвовал в Берлинской операции. Но на столицу врага нас не направили, прошли севернее – на Гамбург, и получилось так, что били врага рядом с союзными войсками. Там же и узнали о капитуляции. Наш смелый марш-бросок был остановлен командованием уже после нее...

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В Германии И.А.Рулев занимался тем, что в составе поисковой группы разыскивал секретную технику и ценное оборудование. После войны пошел доучиваться: сначала в средней школе, затем поступил в авиационное училище в Риге. Работал в Качинском летном училище, шел вверх по службе. В Новосибирске строил объекты особой важности для обороны. Даже служил на семипалатинском полигоне. За время службы получил множество наград.

Первая – орден Красной Звезды, полученный в 1943 году. Тогда младший сержант Рулев был командиром отделения взвода связи. Орден Славы получал, как в сказке, в 1945 году. В феврале – орден третьей степени, через три месяца – второй, а потом еще раз – третьей: начальство что-то напутало, и до 1963 года носил Иван Андреевич «Славу» двух одинаковых степеней. Потом заменили. Так он и стал полным кавалером ордена Славы.

Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной для Ивана Андреевича всегда была работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В сентябре 2020 года губернатор Игорь Руденя в соответствии с Указом Президента Владимира Путина передал Ивану Андреевичу государственную награду – орден Почёта.

Про себя он говорил: «Я обычный русский человек с обычной для военных лет судьбой…».

Людмила КИКАЛО,

Максим МАЛАХОВ.