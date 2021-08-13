ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА РАЙОНА

ХВАЛА МЕДИКАМ

«Заря» продолжает знакомить читателей с людьми, чьи портреты в этом году помещены на стенд «Лучшие люди Конаковского района», который расположен перед зданием администрации Конаковского района. Кандидатуры отобраны руководством тех предприятий и организаций, где трудятся эти люди, и утверждены постановлением главы Конаковского района № 352 от 24 мая 2021 г. «Об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области в 2021 году» в соответствии с Положением о Доске почета Конаковского района Тверской области, утвержденным решением Собрания депутатов Конаковского района № 216 от 24 марта 2016 г., руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области и на основании решения комиссии по рассмотрению и согласованию кандидатур для занесения на Доску почета Конаковского района Тверской области от 20 мая 2021 года.

Сегодня мы расскажем про двух медиков из района. Это врач общей практики из деревни Мокшино Любовь ТЯЖЕЛОВА и заведующий терапией Редкинской медсанчасти Татьяна КАТКОВА.

Любовь Викторовна Тяжелова



родилась в 1959 году. В Мокшинской сельской амбулатории сельского поселения «Завидово» трудится с ноября 2006 года. Коротко об этом замечательном специалисте: в 1983 году она окончила педиатрический факультет Ивановского медицинского института. С 1983 по 2006 год работала в Спировской ЦРБ в должности врача-педиатра, а затем - главного врача. В 2004 году прошла обучение на базе Тверской государственной медицинской академии по специальности «Общая врачебная практика». В 2006 году приехала к нам в Конаковский район.

За время работы в Мокшинской сельской амбулатории Любовь Викторовна проявляла себя только с положительной стороны. Это грамотный специалист, обладающий всеми навыками оказания первой медицинской помощи, владеющий знаниями и навыками оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях. Ко всему этому она ведет большую санитарно-просветительскую работу среди жителей.

По словам руководства, Любовь Викторовна отлично справляется со своими профессиональными обязанностями, постоянно повышает профессиональный уровень и заслуженно пользуется уважением среди сотрудников амбулатории и жителей д. Мокшино и окружающих населенных пунктов. Мокшинцы по праву гордятся таким врачом, и не зря ее портрет красуется теперь на районной Доске почета.

Татьяна Валентиновна Каткова



пришла работать в Редкинскую МСЧ еще в 2001 году. В 2000 году окончила Тверскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». По окончании медицинской академии проходила подготовку в интернатуре на базе городской больницы № 4 г. Твери по специальности «Неврология».

В медсанчасть пришла работать в августе 2001 года врачом-неврологом терапевтического отделения. В 2003 году была назначена исполняющей обязанностизаместителя заведующего терапевтического отделения, с 2006 года - заведующего терапевтическим отделением Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического агентства».

Татьяна Валентиновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, постоянно стремящимся расширять свои теоретические знания. Она хороший организатор, может решить любую возникшую нестандартную ситуацию, организовать коллектив на выполнение служебных задач. Обладает неисчерпаемой энергией и энтузиазмом, способностью воодушевить других и повести за собой. В случаях уточнения в постановке окончательного диагноза пациенту врачи-специалисты обращаются к ней за консультативной помощью, которую она всегда охотно оказывает. Благодаря организаторским способностям Татьяны Валентиновны возглавляемое ею отделение постоянно добивается хороших показателей. Она пользуется заслуженным авторитетом у коллег и пациентов.

За многолетний добросовестный труд по оказанию медицинской помощи населению Т.В.Каткова неоднократно награждалась Почетными грамотами главы Конаковского района, Почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства, а также Почетными грамотами учреждения. В 2019 году ей вручен ведомственный знак отличия – «Серебряный крест ФМБА России». Прекрасный врач, который достоин входить в число лучших тружеников Конаковского района.