В начале лета Комитетом по делам молодежи Тверской области был объявлен региональный конкурс «Лидер Верхневолжья» (лидер XXI века).



В рамках отборочного этапа на территории Конаковского района была выбрана кандидатура Александра Федюка.

Александр с 2017 года активно реализует себя в сфере добровольчества и волонтерства при центре молодежной политики «Иволга», в 2018 году вступил в местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» на территории Конаковского района, также является представителем молодежного совета при главе Конаковского района.

12 августа в Твери на базе кванториума прошел отборочный этап конкурса, принять участие в котором приехали 10 представителей из шести муниципальных образований Тверской области.

В рамках конкурса участники награждены по трём номинациям: самопрезентация, эссе на тему «Кто такой лидер XXI века» и, естественно, получение звания «Лидер Верхневолжья».

В номинации «Лучшее эссе» победителем стал наш конкурсант Александр Федюк, с чем мы его поздравляем и желаем не останавливаться на достигнутом и идти к своей цели!

Центр молодежной политики «Иволга» Конаковского района.