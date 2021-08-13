ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ...

Вчера в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось заседание комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 на территории района. На ней присутствовали главы администраций городских и сельских поселений Конаковского района, их представители, ответственные за организацию ВПН-2020, представитель ГИБДД Конаковского района.Провела заседание заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами (председатель комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020) Анна Георгиевна Рябова. Она рассказала об обеспечении согласованных действий исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Конаковского района и о стадии готовности к ней. Анна Георгиевна рассказала, что в районе 24 переписных участка, 143 переписчика и 24 инструктора. основная задача сейчас - провести мониторинг адресного хозяйства. чтобы сориентировать переписчиков, заключен договор по автотранспорту для них и по корпоративной связи с компанией Теле-2.Уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 г. Конаково Алевтина Геннадьевна Белянкина рассказала о подготовке к переписи, состоянии адресного хозяйства и подборе кадров к для ВПН-2020. Основными проблемами, которые она озвучила является нехватка кадров переписчиков и состояние адресного фонда в некоторых поселениях. Не все хозяева частных домов пронумеровали свои дома, хотя это необходимо в первую очередь им. Были случаи, когда водители скорой помощи искали нужный дом, теряя драгоценные минуты. Что касается оплаты работы переписчиков, она вполне достойная, как и оборудование для переписи. Мы же, работники СМИ будем освещать подготовку и проведение ВПН-2020.

КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ ЗАДАНЫ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ

Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

О ЧЕМ НЕ СПРОСЯТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ

Не попросят предъявить документы

Все данные записываются с ваших слов, никаких документов предъявлять не надо.

Не спросят конфиденциальные данные

Не спросят паспортные данные, не спросят «кто владелец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и другими чувствительными темами.

Все данные переписи обезличиваются

В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали и о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.

Людмила Кикало.

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