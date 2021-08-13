ЛУЧШИЕ ИЗ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

3 августа в ДК «Металлист» г. Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. Спортсменов и тренеров Тверской области приветствовали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, тверские призеры Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев и Виктор Денисов, участник Токио-2020 Александр Сергеев.

Глава региона выразил признательность всем представителям спортивной сферы, кто своим трудом укрепляет славу отечественного спорта, приобщает жителей региона, в первую очередь, детей и молодёжь, к занятиям физической культурой.



«Тверская земля является родиной многих прославленных спортсменов и тренеров. Мы гордимся, что в историю нашего спорта вписаны имена таких олимпийских чемпионов, как Антонина Середина, Виктор Капитонов, Фёдор Богдановский, Юрий Захаревич, Юрий Михайлов, Илья Ковальчук. Их яркие победы стали частью спортивной летописи нашей Родины», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил – представители тверского спорта отлично выступили на летней Олимпиаде в Токио.

Губернатор поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство РФ за поддержку в развитии инфраструктуры физической культуры и спорта в Тверской области.

На торжественном мероприятии присутствовали представители Конаковского района. Почетными грамотами Комитета по физической культуре и спорту «За высокий профессионализм и ответственное отношение к своим должностным обязанностям» награждены заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Екатерина Владимировна Хорина и тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Анатолий Аввакумович Афоненко.