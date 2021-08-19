Более 2500 волонтеров-медиков Тверской области оказывали помощь жителям региона с начала пандемии коронавируса

С начала пандемии коронавирусной инфекции студенты-медики Тверской области приняли участие в более 40 мероприятиях, работали в инфекционных госпиталях, оказывали поддержку врачам, помогали маломобильным категориям граждан. На пике пандемии в этой работе принимало участие более 2500 человек. Итоги были подведены перед началом нового учебного года.

Труд волонтёров – медиков неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает глава региона.

Волонтеры-медики работали на «горячей линии» регионального Минздрава, передавали новогодние подарки детям медиков, работающих в «красной зоне», участвовали в донорских акциях - с марта 2020 года они сдали около 500 литров крови, стали активными участниками Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», доставляя лекарства и продукты пожилым и маломобильным гражданам.

«Задачи, которые нам приходилось решать – это опыт, которого до этого ни у кого из нас не было, это очень ценный опыт по консолидации усилий на благо нашего региона», - подчеркнула руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Студенты также ведут большую образовательную работу с населением региона, в том числе школьниками, проводят уроки по оказанию первой помощи, здоровом образе жизни, помогают в организации образовательных мероприятий, участвуют в региональных и всероссийских акциях.

Движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», в 2016 году получило официальный статус всероссийской общественной организации.

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений, объединяющих более 86 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают более пяти тысяч медицинских, образовательных, общественных и других организаций по всей стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области