Игорь Руденя поблагодарил за труд педагога из Тверской области, которому объявлена Благодарность Правительства РФ

Губернатор Игорь Руденя направил телеграмму со словами благодарности директору Торжокского политехнического колледжа Федерального агентства по государственным резервам Юрию Скворцову, который удостоен благодарности Правительства Российской Федерации.

«Опытный педагог и наставник, Вы на достойном уровне организовали деятельность одного из самых авторитетных учреждений профессионального образования в Тверской области, внесли значительный личный вклад в укрепление кадрового потенциала наукоемких, высокотехнологичных производств. Уверен, Вы будете и впредь делать все возможное для развития промышленного и образовательного потенциала города Торжка и всего тверского региона», – отметил Игорь Руденя.

Юрий Владимирович Скворцов с 2008 года возглавляет Торжокский политехнический колледж.

Сегодня это одна из динамично развивающихся образовательных организаций области. Показатель этой работы – высокие результаты учащихся на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.

Студенты колледжа активно участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы», фестивалях для учащихся профорганизаций, патриотических акциях и проектах «Доброволец года», «День молодого избирателя», «Бессмертный полк» и других.

Под руководством Юрия Скворцова укрепляется материально-техническая база колледжа, обеспечено взаимодействие с предприятиями и организациями области, развивается волонтерское направление. В 2020 году в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе директора колледжа на территории учебного заведения реконструирован памятник красноармейцам, павшим в боях.