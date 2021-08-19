Игорь Руденя предложил создать в Удомле новый памятный объект – символ города-атомщика

19 августа в Удомле Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом благоустройства сквера-бульвара по проспекту Энергетиков. Оно проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Работы на общественной территории планируют завершить к сентябрю 2021 года.

Центральным объектом сквера-бульвара станет фонтан с подсветкой. Уже залита чаша фонтана, прокладываются трубы, идет отливка фартука. Далее запланированы отделочные работы, восстановление плитки у фонтана.

«Очень важно, чтобы город развивался. У вас много молодежи, востребованы красивые, интересные пространства», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона поручил расширить перечень работ по благоустройству сквера – обновить пешеходные дорожки на аллее, сделать зону Wi-Fi.

Помимо сквера-бульвара по проспекту Энергетиков благоустроена дворовая территория по ул. Космонавтов, д. 11 – здесь работы уже завершены.

Губернатор осмотрел также территорию парка Венецианова, где реализован первый этап благоустройства в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году разработают проект второго этапа работ.

В парке сделано освещение, обустроены проезды и тротуары, песчаные дорожки, клумбы, газоны. Большое внимание уделено эстетическому и досуговому наполнению зоны отдыха горожан. Установлены качели, шахматные столы, интерактивная инсталляция Fast Sculpt – кинетическая скульптура с подвижными элементами. Благодаря созданию модульных павильонов в парке можно организовывать ярмарки и площадки общественного питания.

Глава региона предложил при дальнейшем обустройстве общественных пространств города создать объект, отсылающий к ключевой для муниципалитета – атомной отрасли.

Кроме участия в федеральных проектах благоустройство проводится и в рамках Программы поддержки местных инициатив. В 2021 году в Удомельском городском округе заявлено 11 проектов. В 2016-2020 годах благодаря ППМИ реализовано 18 проектов в сфере культуры, благоустройства, ЖКХ.

Пресс-служба Правительства Тверской области