Игорь Руденя на встрече с жителями Удомельского городского округа ответил на значимые для развития территории вопросы

19 августа во время рабочей поездки в Удомельский городской округ Губернатор Игорь Руденя провел встречу с общественностью. В разговоре с жителями обсуждались темы, актуальные для развития муниципального образования.

«В ходе рабочей поездки ознакомились с реализацией ряда программ, которые осуществляются на территории Удомельского городского округа. Конечно, видим динамику, отношение руководства и жителей к своей родной территории. Очень важно, что работа идёт по всем направлениям», – поделился Игорь Руденя в начале встречи.

Губернатор рассказал о перспективах сотрудничества с госкорпорацией «Росатом». Глава региона подчеркнул - на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года между Росатомом и Правительством Тверской области было заключено соглашение по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. Ключевыми направлениями работы станут сферы ЖКХ, дорожная отрасль, экология, образование.

Актуальный для жителей вопрос - газификация территории. Игорь Руденя сообщил – приняты необходимые решения для включения Удомельского округа в программу газификации. Голубое топливо должно прийти на территорию не позднее 1 января 2025 года.

Значимой для местного населения является и тема сбора твёрдых коммунальных отходов. От людей поступили вопросы, касающиеся платы за вывоз мусора, его раздельного сбора, обустройства контейнерных площадок.

Глава региона напомнил, что в Тверской области принято решение о введении запрета на ввоз строительных и других отходов из других субъектов. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку мусора.

Всего в 2021 году для муниципалитетов закупается 3500 новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья. Новые контейнеры, как отметил глава региона, поступят и в Удомельский городской округ.

Во время разговора также обсуждались внедрение междугороднего маршрута «Тверь – Удомля», поддержка многодетных семей, обеспечение медицинских учреждений округа специалистами, ремонт дорог, тарифы на электроэнергию, развитие сельского хозяйства, создание приютов для безнадзорных животных и другие волнующие людей темы.

На необходимость решения задач, важных для родителей и их детей, молодежи Удомли, обратила особое внимание директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова, которая сегодня вместе с Губернатором посетила школу №1 и новую площадку «IT-куба».

«IT-куб» – это возможности для получения дополнительного образования по техническим специальностям. Здорово, что ребята с юных лет будут вовлечены в профориентацию по направлениям, востребованным на предприятиях Удомли и всего региона», – отметила Юлия Саранова.

Комментируя итоги встречи с общественностью, Игорь Руденя подтвердил планы по созданию в муниципалитете второй в Верхневолжье территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Город развивается, здесь очень активные жители. Есть все перспективы для дальнейшего развития муниципалитета. Принято решение по ремонту фасада школы, по дополнительному финансированию модернизации ЖКХ, поддержке образовательного процесса. Создание ТОСЭР в Удомле даст возможность бизнесу организовать новые производства и рабочие места в сельском хозяйстве, машиностроении, металлообработке», – обозначил глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области