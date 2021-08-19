Тверские зоозащитники объединяют усилия при поддержке «Единой России»

В региональном штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча защитников животных.

В дискуссии, которую провел заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев, приняли участие президент фонда «Love Animals» Ольга Рябова, руководитель Тверского регионального общественного движения «Инициативная группа по защите животных» Николай Морозов, лидер инициативной группы «ВерьВТверь» Александр Дашковский и другие активисты зоозащитного движения. Темой разговора стало внедрение в Твери и области современной системы обращения с безнадзорными животными, а также участие общественных организаций в пропаганде гуманного отношения к братьям нашим меньшим, не имеющих владельцев.

Напомним, в июле Правительством Тверской области принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный. Законопроект, закрепляющий эту норму, был принят Законодательным Собранием Тверской области. А сама концепция системы обращения с безнадзорными животными в Верхневолжье обсуждалась на встрече главы региона с зоозащитниками и общественными организациями.

«Ключевые элементы нашей работы – обустройство помещений для животных, их содержание, идентификация, лечение, вакцинация и решение дальнейшей судьбы. Количество безнадзорных животных на улицах должно сокращаться», – сказал Игорь Руденя.

Предполагается, что организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства войдет отлов и транспортировка животных в приюты, которые будут находиться в ведении некоммерческих организаций. Собаки и кошки получат там лечение, будут стерилизованы, вакцинированы и чипированы. Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. В случае если это не удастся, неагрессивных животных вернут в естественную среду обитания, при условии, что они не представляют опасности для граждан. До конца текущего года в Тверской области будет создано четыре приюта для безнадзорных животных. Они будут расположены в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке.

Ещё одной темой дискуссии в региональном штабе общественной поддержки «Единой России» стало обсуждение проблемы повышения осведомленности населения о стерилизации как гуманном методе сокращения численности бездомных животных, а также вопросы, связанные с общим уровень культуры ответственного содержания домашних питомцев. Совместно с государственными ведомствами зоозащитники планируют разработать социальную рекламу – баннеры, билборды, видео- и радиоролики посвященные заботе о животных.

Инициативная группа активно реализует в Твери и Калининском районе проект «Стерилизация бездомных животных под опекой пенсионеров», поддержанный Фондом Президентских грантов. Эта помощь очень востребована среди старшего поколения. Тверские пенсионеры часто опекают сразу нескольких бездомных животных. Чтобы не допустить размножения, животных нужно стерилизовать, однако эта операция стоит дорого – от 5000 рублей. Отметим, что работа зоозащитников в этом направлении началась с пилотного проекта, который получил поддержку на акции «Круг благотворителей», инициированной директором Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлией Сарановой. Волонтеры собрали 100 тысяч рублей и направили их на стерилизацию 44 бездомных животных, о которых заботятся тверские пенсионеры.

Участники встречи отметили, что в период пандемии коронавируса количество домашних животных в квартирах тверитян значительно выросло. Вместе с тем увеличился и бесконтрольный выгул собак. К счастью, при участии общественников эта проблема сдвинулась с мёртвой точки: в разных районах областного центра запланировано оборудовать 26 площадок для выгула.

Общий вывод состоявшейся дискуссии: голос зоозащитников в Тверской области слышен. Это позволяет власти и обществу вести продуктивную совместную работу по обеспечению гуманного отношения к животным.