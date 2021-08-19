Губернатор Игорь Руденя посетил Калининскую АЭС

19 августа Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Удомельском городском округе. Визит начался с посещения Калининской атомной электростанции, где Игорь Руденя ознакомился с работой машинного зала, посетил блочный пункт управления (БПУ) 4-го энергоблока.

По мнению главы региона, потенциал подобных крупных объектов энергетики важен для развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Одна из главных задач – обеспечить надежное, бесперебойное и качественное функционирование всей энергосистемы Тверской области в интересах жителей, промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, малого и среднего бизнеса», - считает Игорь Руденя.

КАЭС – филиал Росэнергоатома – является крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной части России и выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Важное направление развития Калининской АЭС – модернизация оборудования с целью увеличения выработки электроэнергии, продления эксплуатационного ресурса действующих энергоблоков.

БПУ – это современный блочный щит управления, введённый в эксплуатацию при запуске 4-го энергоблока Калининской атомной станции. Здесь максимально автоматизирован технологический процесс, всё, что происходит в турбинном и реакторном отделениях и в целом на энергоблоке отслеживается с помощью компьютерной техники.

Калининская АЭС вносит важный вклад в развитие Удомельского городского округа. В муниципалитете на средства КАЭС и регионального бюджета ежегодно проводится комплекс работ по благоустройству улиц, общественных пространств, дворовых территорий.

Так, к примеру, в 2020 году был выполнен первый этап дорожных работ на проспекте Курчатова, отремонтирована автомобильная дорога по улице Попова, благоустроены три дворовые территории на улице Энергетиков.

В этом году в план работ включено продолжение ремонта проспекта Курчатова, приведение в порядок дороги по переулку Автодорожный, восьми дворовых территорий, где ведётся, в том числе обустройство парковок, тротуаров, проезжей части.

При поддержке КАЭС на территории Удомельского городского округа реализуются множество социальных проектов. В их числе - ежегодная программа благоустройства одного из районов округа «Праздник нашего двора», которая реализуется при активном участии жителей, проект шефской помощи социальным и образовательным учреждениям «Лучшие традиции», экологический проект по обустройству контейнерных площадок, развитие инфраструктуры, включая проведение ремонтов на системах тепло-, водо- и электроснабжения на сельских территориях и многие другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области