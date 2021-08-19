Медицине пора к пациенту: Юлию Саранову просят подключиться к решению самой острой проблемы села

Кадровый вопрос в здравоохранении – самая острая проблема для тверской глубинки. И хотя в регионе идет соответствующая системная работа, запущены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но до решения еще далеко. За интересный шаг в этом направлении ратует лидер волонтерского движения «МыВместе» Юлия Саранова. На днях во время визита в Сонковский район лидер тверских волонтеров заговорила о выездных приемах тверских врачей в отдаленных поселениях региона.

- Приходит множество обращений и звонков. Люди сетуют на нехватку врачей-специалистов. А далеко не каждый житель села и деревни может позволить себе приехать на прием в Тверь, в ту же областную больницу. Больше всего страдают люди старшего возраста и дети. Отсутствие педиатров – это отдельная проблема. Например, об этом говорят в обращениях жители Молоковского района, - поделилась Юлия Саранова. – Доступность медицинских услуг, тем более, когда речь идет о детском здоровье, вопрос первостепенной важности. Нужно максимально сокращать дистанцию от пациента к врачу. Поэтому сейчас обсуждается возможность наладить выезды тверских медиков в отдаленные населенные пункты.

Юлия Саранова сообщила, что, получив обращение из Молоковского и ряда других районов, обратилась на региональный уровень с просьбой о точечных выездах специалистов, и эта просьба была незамедлительно принята в работу.