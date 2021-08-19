Вложения в долевое строительство в Тверском регионе превысили 6 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года объём средств тверичан на счетах эскроу вырос на 1,8 млрд рублей и составил 6,2 млрд. рублей согласно данным регионального отделения Банка России.

Жители Верхневолжья активно используют счета эскроу для приобретения строящегося жилья. По сравнению с 1 июля предыдущего года их количество увеличилось в 3,5 раза – до 3 тысяч. Объем размещенных на них средств за этот период увеличился почти в 4 раза.

По состоянию на 1 июля текущего года уже «раскрыты» 1386 счетов эскроу - по этим проектам жилые дома введены в эксплуатацию и владельцы получили ключи от своих квартир. Сумма средств, перечисленных застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила около 3,3 млрд рублей. Приток средств на счета эскроу обусловлен расширением ипотечного кредитования в регионе.

«Проектное финансирование в строительной отрасли с использованием эскроу-счетов придаёт устойчивость строительным проектам, гарантирует покупателям приобретение жилья или возврат внесенных денег, а застройщикам позволяет строить планы на реализацию новых проектов», - отметил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверским отделением Банка России.

Напомним, приобрести квартиру в новостройке с 1 июля 2019 года можно только с использованием счета эскроу. При этом застройщик не может получить деньги покупателя до сдачи объекта в эксплуатацию. Покупатель при нарушении договора может вернуть средства в полном объеме.

Справочно: По данным портала Наш. Дом. РФ почти 80% (412 тыс. кв. м) в Тверской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 520 тыс. кв. м жилья.