На рынке труда Тверской области наиболее востребованы инженеры, врачи и рабочие

С января по июль 2021 года службой занятости Тверской области трудоустроено более 14,5 тысячи жителей региона. Временно на общественные работы направлено 80 человек. Собственное дело за этот период зарегистрировали 60 бывших безработных, 1094 приступили к профобучению.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, рабочими местами необходимо обеспечивать, прежде всего, коренное население области.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить вклад в развитие экономики Верхневолжья», — считает глава региона.

Сейчас на территории Верхневолжья открыто порядка 18,9 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, электрики, операторы технологических установок, электромонтеры, токари, механики и другие специальности (всего заявлено 7,1 тыс. вакансий).

1,8 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи, в том числе общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Кроме того, в Тверской области востребованными продолжают оставаться продавцы, парикмахеры, официанты, водители, помощники машиниста тепловоза, машинисты железнодорожно-строительных машин.

Пресс-служба Правительства Тверской области