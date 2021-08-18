Активисты школьных лесничеств Тверской области прошли обучение в «Академии леса»

В Верхневолжье подвели итоги работы образовательной экологической школы «Академия леса», которую организовала Тверская областная станция юных натуралистов при сотрудничестве с Рождественской школой Фировского района. Участниками очередной смены стали 40 представителей школьных лесничеств и экообъединений из Твери, Кимр, Торжка, Вышнего Волочка, Селижаровского муниципального округа, Фировского, Калининского районов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие образовательные мероприятия играют большую роль в экологическом воспитании и просвещении подрастающего поколения, повышают социальную ответственность жителей региона по отношению к окружающей среде.

В течение недели юные экологи-лесоводы работали над исследовательскими задачами под руководством опытных преподавателей и профессионалов-практиков в области ответственного лесопользования.

В рамках смены ребята провели исследование гидробионтов и расширили знания в области олимпиадной биологии под руководством известного тверского зоолога, финалиста регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2021» Екатерины Христенко.

Школьники освоили методы геоботанических исследований, познакомились с принципами ландшафтной архитектуры и создания экотроп. В этом им помогли научный руководитель смены, доцент кафедры геоэкологии Тверского государственного университета Елена Пушай и доцент сельхозакадемии Наталья Кузнецова. Мастер-класс по лесной таксации для ребят провели сотрудники Рослесинфорга.

Итогом смены стала конференция, на которой ребята поделились своими открытиями и планами по дальнейшему развитию проектов и исследований.

Кроме того, для руководителей делегаций и педагогов Фировского района был организован областной семинар «Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования по экологическому воспитанию школьников Тверской области», который прошел на базе центра «Точка роста». В семинаре приняли участие 11 педагогов.

Региональный проект «Академия леса» стартовал в сентябре 2016 года. Благодаря проекту в регионе создано 50 школьных лесничеств.

Пресс-служба Правительства Тверской области