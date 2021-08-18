В Тверской области продолжается централизация службы скорой медицинской помощи. С 1 сентября в единую структуру Тверской станции СМП войдут еще 10 муниципалитетов – Нелидовский, Кашинский и Осташковский городские округа, Весьегонский муниципальный округ, Торопецкий, Старицкий, Зубцовский, Калязинский, Бежецкий, Лихославльский районы.

Сейчас единая структура Тверской станции СМП объединяет подстанции Калининского, Ржевского, Торжокского, Кимрского, Бологовского, Спировского, Фировского районов, Вышневолоцкого городского округа, ЗАТО Озерный, Центра медицины катастроф.

В настоящее время проводятся обязательные процедуры по трудоустройству сотрудников подстанций – им направлены предложения по переходу на работу в Тверскую станцию скорой медицинской помощи. При этом базирование бригад останется прежним.

Работа по централизации службы скорой медицинской помощи завершится к концу текущего года. С 2022 года вся система начнет работу на единой информационной платформе.

Все отделения скорой помощи в районах подключат к Единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который будет координировать и в режиме реального времени контролировать работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона.

Первый этап системы уже внедрен, ЕДЦ обеспечивает приём, обработку и контроль вызовов бригад скорой помощи в Твери и Калининском районе, Вышневолоцком городском округе, Ржеве, Ржевском, Кимрском, Конаковском и Торжокском районах. Это позволило повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.

В апреле этого года с работой Единого диспетчерского центра скорой помощи ознакомился Губернатор Игорь Руденя.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – прокомментировал глава региона по итогам посещения.

Пресс-служба Правительства Тверской области