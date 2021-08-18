В населенных пунктах Тверской области продолжается обновление контейнеров для сбора отходов

В Михайловское сельское поселение Калининского района поставлено 40 новых современных контейнеров для сбора мусора. Это в полном объеме обеспечит потребность поселения в емкостях для сбора отходов. Работа проводится в рамках формирования в Тверской области современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

«Сейчас идет замена старых контейнеров на новые в Твери, Калининском районе, всех муниципальных образованиях региона. График согласован с администрациями муниципалитетов. Мы уходим от несовременных контейнеров к мобильным, более комфортным и экологичным, удобным и для жителей, и для сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО», – прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» Михаил Мишуткин.

Евроконтейнеры, которые устанавливают на площадках по сбору мусора, оснащены крышками для предотвращения разлета отходов. Пластиковые устройства более долговечны в эксплуатации, удобны в плане чистки.

В Твери металлические контейнеры на площадках, где ведется сбор мусора, уже заменены на 100%. В Калининском районе обновлено около 50%.

«Услуга по сбору и вывозу коммунальных отходов очень востребована, – рассказала глава администрации поселка Васильевский Мох Наталья Ковалева. – На нашей территории – пять площадок по сбору отходов. Старые контейнеры были не очень удобными, теперь у нас современные, пластиковые».

Всего в 2021 году для муниципалитетов закупается 3500 новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья. 16 августа 100 контейнеров привезли в Вышний Волочек.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов.

«Все стройки должны быть под контролем, а мусор – свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте, а не в хаотичном режиме», – поставил задачу Игорь Руденя.

В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов», куда участники рынка будут обязаны вносить данные о своей деятельности, начиная с образования отходов до транспортировки их на объекты, включенные в территориальную схему ТКО, и фиксации приема.

До 1 млн рублей также будет увеличен штраф за невыполнение этих требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области