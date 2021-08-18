Тверская область планирует поставлять в Иран муку и нефтегазовое оборудование

Представители тверских компаний в Москве провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Стороны подвели предварительные итоги участия Тверской области в первой специализированной выставке Eurasia Expo 2021 и обсудили дальнейшее сотрудничество в продвижении тверской продукции на рынки Ирана.

Торгово-экономическое сотрудничество Верхневолжья с Ираном получило новое развитие после встречи в марте 2021 года Губернатора Игоря Рудени и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в РФ Казема Джалали.

Игорь Руденя подчеркнул: регион заинтересован во взаимодействии по разным направлениям – экспорту продукции деревообработки, поставке техники для нефтегазодобычи, нефтепереработки и другим.

На встрече с Каземом Джалали на московской площадке представители Верхневолжья обсудили поставки муки и нефтегазового оборудования от тверских производителей. Намечена дорожная карта для выхода на иранский рынок.

Также рассматривается создание в Тверской области совместного русско-иранского предприятия. Местные производители лаков и красок планируют приобретать сырье в Иране и экспортировать готовую продукцию. Взаимодействовать с тверским регионом готовы также камнедобывающие компании Ирана.

Напомним, в июле 10 тверских компаний приняли участие в выставке Eurasia Expo 2021 в Тегеране. Верхневолжье на выставке представили производители мебели, пищевой продукции, строительных материалов, электротехнического оборудования, нефтегазового оборудования.

На всех этапах подготовки к выставке поддержку региону оказывало консульство Ирана и региональный Центр поддержки экспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области