По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу, соединяющую Тверскую и Московскую области

В Старицком районе Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодорогу Старица - Степурино - Сидорово - граница Московской области. Работы рассчитаны на два года, начиная с 2021-го.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Автомобильная дорога проходит по территории Старицкого района и соединяет между собой Тверскую и Московскую области.

Государственный контракт на ремонт трассы заключен между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1».

Будет отремонтировано два участка общей протяженностью 20,39 км: с 9 км по 27 км, с 31 по 32 км.

На объекте отфрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие, устроят выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона, укрепят обочины, нанесут разметку термопластиком.

Всего по нацпроекту в текущем дорожно-строительном сезоне в эксплуатацию введут 259 км дорог. Это Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Рамешки – Максатиха, Торжок – Осташков, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново и другие объекты.

Работы уже завершены на двух региональных объектах: Осташков - Селижарово - Ржев и «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Пресс-служба Правительства Тверской области