Тверская область и госкорпорация «Роскосмос» намерены продолжить сотрудничество по ряду новых проектов

17 августа Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с работой предприятия - Центром управления производством, вагоносборочным цехом, пообщались с коллективом завода.

Дмитрий Рогозин выразил благодарность Правительству Тверской области, Тверскому вагонзаводу за плодотворное сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос».

В 2019 году Верхневолжье выступило с инициативой стать пилотным регионом в использовании космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе.

«У нас есть соглашение с Роскосмосом, и сейчас в тестовом режиме совместно с МЧС России идёт большая работа по предотвращению лесных и ландшафтных пожаров. Благодаря этому удаётся справляться с тушением пожаров и недопущением их распространения. Также мы достаточно существенно повысили контроль за работой лесозаготовителей в наших лесах. Высокие технологии Роскосмоса дают нам дополнительные возможности. Рассчитываем, что год за годом наше сотрудничество будет масштабироваться в интересах развития экономики Тверской области», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область – один из регионов-активистов, которые применяют технологии «Роскосмоса». Мы с Губернатором договорились, что регион станет пилотным по реализации ряда новых проектов. Тверской вагоностроительный завод выполняет очень важные задачи в интересах Роскосмоса. Планируем разворачивать в ближайшие годы программы в сфере орбитальной группировки - группировка наблюдения и связи. И сейчас мы обсудили вопрос о том, чтобы создать мобильную услугу для пользователей железных дорог – это постоянная связь в дороге и широкополосный доступ в Интернет», - рассказал Дмитрий Рогозин.

Пресс-служба Правительства Тверской области