В Тверской области меры, направленные на развитие лесного хозяйства региона, закреплены в отраслевой государственной программе

Ряд вопросов, направленных на развитие лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса Тверской области, рассмотрен на заседании регионального Правительства 17 августа под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Государственная программа «Лесное хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годы дополнена мерами поддержки предприятий ЛПК. В частности, им будут возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам при реализации инвестпроектов по глубокой переработке древесины, а также предоставлять займы по программе «Проекты лесопереработки». Уже есть заявки на получение такой поддержки.

«Это возможность для компаний леспрома повысить уровень переработки древесины. Сегодня наши производства активно конкурируют со своими коллегами по цеху», – подчеркнул Игорь Руденя, комментируя вопрос по итогам заседания областного Правительства.

Обсуждались также мероприятия по обеспечению безопасности в лесах. Это авиационное патрулирование, устройство и расчистка противопожарных минерализованных полос, установка и реконструкция шлагбаумов для ограничения доступа граждан в леса, информационных стендов и аншлагов.

Напомним, в Тверской области до 1 сентября 2021 года установлен особый противопожарный режим. Введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.

На заседании регионального Правительства также одобрен перевод в Гослесфонд участков сельскохозяйственного назначения, заросших растительностью и непригодных для ведения аграрных работ. Это территории в Жарковском, Калининском, Молоковском и Торопецком районах общей площадью более 2,4 тыс. га.

Комплекс мер по расширению лесного фонда направлен на повышение эффективности борьбы с незаконными рубками леса, обеспечение необходимых запасов ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области