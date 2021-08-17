Подготовку учебных заведений к началу нового учебного года обсудили на заседании Правительства Тверской области

17 августа Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Главная тема - готовность образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Владимирович Путин определил развитие образования как приоритетную задачу в работе федеральных и региональных властей. Школа – это среда, где наши маленькие граждане получают образование и воспитание, у них формируется мировоззрение, приоритеты, система оценки, то, что в дальнейшем будет определять наше общество», - отметил Игорь Руденя.

Новый учебный год начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов.

Губернатор подчеркнул: для каждого ребёнка необходимо обеспечить возможность учиться в комфортных и безопасных условиях.

В 2021 году по региональным программам улучшается материально-техническая база 68 школ и 23 детских садов. В учреждениях проводится ремонт кровель, спортивных залов, санузлов, замена окон, работы по обустройству территорий и комплексной безопасности образовательных организаций.

Особое внимание при подготовке учреждений уделяется обеспечению безопасности. Детские сады и школы, организации дополнительного и профессионального образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, средствами тушения, по сравнению с 2020-ым годом увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения, тревожных кнопок.

В части обеспечения безопасности детей на дорогах Игорь Руденя подчеркнул - рядом с каждой школой и детским садом по пути следования воспитанников должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Соответствующие поручения даны региональному Министерству транспорта.

Также в приоритете - обеспечение безопасного подвоза в школы учеников, проживающих на сельских территориях. В новом учебном году на занятия школьным транспортом будет доставляться 10758 детей. Подвоз ребят будет осуществляться в 38 муниципальных образованиях по 632 школьным маршрутам – ежедневно это 47 671 километр.

Ежегодно при федеральной поддержке обновляется школьный автопарк. Сейчас он состоит из 409 автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, видеорегистраторами. В 2021 году парк пополнится 103 новыми автобусами, которые придут на смену машинам с завершающимся сроком эксплуатации.

Глава региона обратил внимание на обеспечение школьных автобусов водителями. По словам Губернатора, должен быть создан кадровый резерв.

В Тверской области действует ряд мер поддержки семей с детьми-школьниками. По инициативе Губернатора с 2020 года в регионе выдается бесплатная школьная форма для учеников с 1 по 5 классы из многодетных семей. Первые комплекты уже поступили в муниципалитеты, будут распределены по школам и выданы родителям. Всего формой планируется обеспечить около 12 500 ребят.

Кроме того, дети из семей с невысокими доходами обеспечиваются питанием, а первоклассники из таких семей – школьными наборами.

В новом учебном году свои знания подрастающему поколению будут передавать 19485 учителей и воспитателей. Это на 835 человек больше, чем в предыдущем учебном году. Благодаря предпринимаемым мерам по привлечению молодых кадров в 2021-м трудоустроено 113 педагогов, из них 26 специалистов – в сельской местности. В рамках региональной поддержки на время работы им предоставляется жилье либо возмещаются затраты на аренду жилья, оплачивается проезд.

В Верхневолжье обеспечена своевременная реализация поручения Президента России Владимира Путина по осуществлению выплат педагогам школ за классное руководство. Финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей ежемесячно будут получать 6819 учителей. Кроме того, впервые такая же выплата предусмотрена для 936 кураторов учебных групп в колледжах.

При рассмотрении вопроса о подготовке колледжей региона к новому учебному году, Губернатор акцентировал внимание на усилении материально- технической базы учреждений профобразования. По словам Игоря Руденя, подготовка будущих специалистов должна проводиться на оборудовании, которое сегодня используется на предприятиях Верхневолжья.

Новый учебный год в школах Верхневолжья предполагается провести в традиционном, очном формате, но с соблюдением комплексных мер безопасности. На входе в учебные заведения ежедневно будут проводить утреннюю бесконтактную термометрию, а также расставят дозаторы с антисептическими растворами.

1 сентября в школах Верхневолжья пройдут три обязательных урока – «Гордость земли Тверской», а также уроки, посвящённые безопасности, науке и технологии.

Пресс-служба Правительства Тверской области