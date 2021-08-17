В Тверской области проходят мероприятия, приуроченные к 750-летию образования Тверской епархии

В 2021 году Тверская епархия празднует 750-летие со дня образования. В муниципалитетах Верхневолжья проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате. Жители Тверской области, а также гости региона смогут принять участие в выставках, презентациях книг, конкурсе рисунков, научных конференциях и других событиях.

Государственным архивом Тверской области подготовлена виртуальная историко-документальная выставка «Вехи истории Тверской епархии». В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной представят коллекцию фотографий из фонда Тверского объединенного музея.

В сентябре в школах региона в рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» проведут тематические уроки, посвященные памятной дате.

В октябре жители и гости региона смогут посетить фотовыставку «Храмовая архитектура Калининской области», презентации новых изданий, посвященных истории Тверской епархии, виртуальную выставку коллекции полнотекстовых электронных изданий «Православная Тверская земля».

Запланирована также установка памятной доски на здании областного Дворца бракосочетания – именно на этом месте с 1676 по 1930 годы находилась каменная церковь во имя святого Симеона Столпника.

Для школьников Верхневолжья состоится конкурс рисунков «Земля Тверская – земля святая».

Знаменательной дате будут посвящены межрегиональная научная конференция «Тверская епархия в годы революции и гражданской войны», Фаддеевские образовательные чтения, научная конференция по истории Тверской епархии.

Кафедра Тверской епархии – одна из старейших в Русской Православной Церкви. Она учреждена при великом князе Ярославе Ярославиче не позднее 1271 года. В XX столетии Тверская епархия являлась одной из крупнейших епархий Русской православной церкви.

Первым Тверским епископом стал Симеон, выходец из Полоцких князей. Затем на Тверской кафедре сменили друг друга 80 епископов. На тверской земле родились патриархи Иов и Тихон, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры, участник подвигов духовенства в смутное время преподобный Дионисий.

Пресс-служба Правительства Тверской области