В Тверской области открылась выставка, посвящённая пребыванию Льва Толстого в Новоторжском уезде

В Торжке на площадке Всероссийского историко-этнографического музея открыта выставка «Лев Толстой и Торжок: от севастопольских бастионов до новоторжских дворянских усадеб». Экспозиция посвящена 140-летию со времени приезда Л. Н. Толстого в Торжок и Новоторжский уезд и представляет малоизвестные эпизоды биографии великого русского писателя.

Проект будет интересен не только почитателям творчества Л. Н. Толстого и краеведам, но и школьникам, изучающим произведения писателя на уроках литературы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одной из задач в сфере культуры Верхневолжья является развитие действующих и реализацию новых проектов, интересных для молодежи, жителей всех возрастов.

«Сегодня культурная политика Тверской области – территории с глубокими историческими корнями, огромным духовным и культурным наследием – направлена, прежде всего, на сбережение базовых ценностей, воспитание в жителях и молодежи патриотизма, стремления к созиданию»,- считает глава региона.

Выставка включает цикл живописных работ заслуженного художника РФ Николая Чувахина: портретную галерею и тематические сюжетные полотна, а также информационно-изобразительные материалы на основе документов, фотографий, иллюстраций.

В конце сентября 1881 года Лев Николаевич Толстой отправился в небольшое путешествие в Новоторжский уезд Тверской губернии к мыслителю - самородоку из крестьян Василию Кирилловичу Сютаеву. После состоявшейся встречи Толстой записал в дневнике: «Был в Торжке у Сютаева, утешенье».

Выставка организована при поддержке благотворительного фонда им. Сестры милосердия Екатерины Бакуниной и будет работать до 11 ноября 2021 года по адресу: г. Торжок, ВИЭМ, «Гостиница Пожарских», ул. Дзержинского, 48.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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