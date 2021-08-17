В школах Тверской области началась бесплатная выдача школьной формы для детей из многодетных семей

3568 комплектов школьной формы переданы в муниципалитеты Тверской области для детей из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно. Всего комплекты планируется выдать 12 150 ребятам.

В настоящее время школьная форма поступила в Кимры, Торжок, Ржев, Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Андреапольский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский муниципальные округа, Жарковский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Нелидовский районы.

Все комплекты будут распределены по школам. Выдача формы через образовательные учреждения – пожелание родителей, которое было учтено при подготовке к оказанию поддержки в 2021-2022 учебном году.

Региональная мера поддержки в виде выдачи бесплатной выдачи школьной формы для детей из многодетных семей была введена в Тверской области в 2020 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В прошлом году форму получили около 11 800 детей.

Выдача бесплатной школьной формы стала одной из тем встречи Игоря Рудени с представителями Совета многодетных семей Тверской области, которая прошла 11 августа.

«Хочу напомнить, что Послание Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин начал именно с темы многодетных семей. Мы со своей стороны стараемся обеспечить развитие направления по поддержке многодетных родителей Тверской области. Важно, что в регионе сохранилась тенденция создания многодетных семей», - сказал тогда Игорь Руденя.

Перед началом общения все присутствующие смогли оценить качество школьной формы на образцах, представленных на выставке. Все предметы одежды отшиваются на тверских предприятиях. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей. В него входит несколько изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жабо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

Родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября.

Пресс-служба Правительства Тверской области